Đảng trong lòng sinh viên

TP - Củng cố nhận thức về Đảng trong giới sinh viên là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các hoạt động chính trị của đất nước.

Chính vì vậy, trong tác phẩm “Đảng trong mắt sinh viên” của sinh viên Hồ Thị Hằng và Lê Thị Thanh Trúc (đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Cuộc thi Chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025, đã chỉ ra thực trạng và gợi ý những giải pháp củng cố nhận thức của sinh viên về Đảng trong thời gian tới.

Ngăn chặn tình trạng “ngại” vào Ðảng

Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao nhận thức về Đảng và chính sách của Nhà nước đối với sinh viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy sinh viên đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ những tư tưởng lệch lạc và thông tin sai lệch về Đảng, chủ yếu là từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội. Đây là một vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của sinh viên về Đảng, làm nhiều bạn trẻ e ngại và thiếu động lực vào Đảng.

Sinh viên được kết nạp Đảng ngay trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2025 tại đặc khu Thổ Châu

Nhiều sinh viên đang phân vân về việc có nên gia nhập Đảng hay không, và thay vì tìm hiểu thông qua các kênh truyền thống như Đoàn trường hay báo chí, họ ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Mỗi sinh viên cần chủ động trau dồi nhận thức, rèn luyện phẩm chất và năng lực để không chỉ trở thành một đảng viên gương mẫu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Sinh viên bị ảnh hưởng bởi những bình luận cho rằng, nếu không làm công chức nhà nước thì không nên vào Đảng vì rất rắc rối và còn phải đóng các loại phí. Cũng có những bình luận nói rằng, sau khi vào Đảng, họ cảm thấy hối hận... Những quan điểm này thường thiếu căn cứ, bị chi phối bởi các yếu tố phiến diện, một chiều, như việc cho rằng gia nhập Đảng sẽ gặp rắc rối về tài chính, đồng thời phải đóng các khoản phí không rõ ràng, hay thậm chí là việc cảm thấy hối hận sau khi gia nhập. Điều này không chỉ phản ánh một phần sự thiếu hiểu biết về Đảng trong xã hội mà còn là vấn đề trong quá trình giáo dục.

Mặc dù các cơ sở giáo dục đã có những nỗ lực trong việc cung cấp kiến thức về Đảng, nhưng việc truyền tải thông tin chưa đủ hiệu quả và rõ ràng, đặc biệt là khi đối mặt với sự phong phú và đa dạng của thông tin trên mạng xã hội.

Khi thiếu một hệ thống thông tin đầy đủ và chính thống, sinh viên sẽ dễ dàng tiếp nhận những quan điểm mang tính chủ quan, gây ảnh hưởng đến quyết định của họ. Bên cạnh đó, sự phân tâm và thiếu định hướng trong quá trình tìm hiểu cũng khiến các bạn sinh viên khó có thể phân biệt được đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là những quan điểm sai lệch. Nếu không có sự hỗ trợ và giải thích rõ ràng từ các tổ chức, đoàn thể chính thống, sinh viên có thể tiếp tục sống trong sự hoài nghi và thiếu tự tin khi đưa ra quyết định gia nhập Đảng.

Củng cố nhận thức về Đảng với sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các hoạt động chính trị của đất nước

Chính vì vậy, việc tìm ra và thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả tình trạng này là vô cùng cần thiết, nhằm ngăn chặn tình trạng "ngại" vào Đảng ở sinh viên và giúp họ có cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò và sứ mệnh của Đảng.

Việc thành lập các câu lạc bộ lý luận chính trị trong nhà trường cũng là một biện pháp thiết thực để bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên. Các câu lạc bộ này sẽ là nơi sinh viên có thể trao đổi, thảo luận về các vấn đề lý luận, giải đáp những thắc mắc và nâng cao nhận thức chính trị của bản thân. Từ đó, họ sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Củng cố nhận thức về Ðảng với sinh viên

Hiện nay, chương trình giáo dục về Đảng tại nhiều trường học vẫn còn thiếu sự đa dạng và phong phú trong nội dung giảng dạy. Hầu hết các khóa học vẫn chủ yếu tập trung vào những kiến thức lý thuyết cơ bản, mang tính khái quát mà chưa chú trọng đến việc cập nhật các thông tin mới nhất, các chính sách cụ thể hay những vấn đề thực tiễn mà xã hội đang đối mặt. Điều này dẫn đến một hệ quả là sinh viên chỉ có cái nhìn hời hợt, thiếu sự thấu hiểu sâu sắc về các giá trị cốt lõi của Đảng, thiếu khả năng gắn kết lý thuyết với thực tiễn đời sống.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự thiếu hụt các hoạt động ngoại khóa gắn liền với việc tìm hiểu về Đảng. Các buổi hội thảo, tọa đàm hay các chương trình thực tế vẫn chưa được tổ chức một cách thường xuyên và đa dạng, khiến cho sinh viên ít có cơ hội trải nghiệm và thực hành những kiến thức đã học trong môi trường học thuật. Khi thiếu những hoạt động thực tế, sinh viên sẽ khó có thể cảm nhận được tính ứng dụng và sự quan trọng của những kiến thức về Đảng, dẫn đến sự thiếu hụt trong việc phát triển toàn diện nhận thức chính trị của họ.

Hơn nữa, việc không có các hoạt động bổ trợ này cũng làm giảm đi sự hứng thú và động lực tìm hiểu sâu hơn về Đảng và các chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, tâm lý ngại ngần, e dè của sinh viên là một yếu tố quan trọng cản trở quá trình tiếp cận và tìm hiểu về Đảng. Nhiều sinh viên có thể cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin hoặc không thoải mái khi tham gia thảo luận về Đảng, đặc biệt khi các chủ đề này thường gắn liền với những vấn đề chính trị nhạy cảm.

Chính điều này khiến sinh viên trở nên thụ động trong việc tiếp nhận và tìm hiểu thông tin về Đảng, làm cho nhận thức của họ về Đảng trở nên hạn chế và thiếu chiều sâu. Thực tế, sự thiếu tự tin và tâm lý ngại ngần không chỉ tồn tại trong các giờ học lý luận mà còn trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội khi sinh viên không cảm thấy thoải mái để bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc tham gia vào các hoạt động chính trị.

Củng cố nhận thức về Đảng trong giới sinh viên là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các hoạt động chính trị của đất nước. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa sinh viên và tổ chức Đảng, từ đó hình thành một mối quan hệ hài hòa và bền vững. Để thu hút và khơi dậy sự quan tâm của sinh viên, cần tổ chức những hoạt động thực tiễn, sáng tạo, mang tính thiết thực, nhằm khuyến khích họ tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động của Đảng. Những trải nghiệm này sẽ giúp sinh viên nhìn nhận Đảng không chỉ từ lý thuyết mà còn từ những đóng góp thực tế và lâu dài của Đảng đối với sự phát triển của đất nước.

Sinh viên cần chủ động tìm hiểu về Đảng và các hoạt động chính trị trong nhà trường như tích cực tìm hiểu về lịch sử, vai trò và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội để nhận thức sâu sắc hơn về lý tưởng và định hướng chính trị. Sinh viên cần mạnh dạn tiếp xúc, trao đổi với Đảng ủy nhà trường để hiểu rõ hơn về quá trình kết nạp, các tiêu chí đánh giá và định hướng phấn đấu. Nếu có nguyện vọng vào Đảng, sinh viên nên tích cực thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức để được ghi nhận và tạo điều kiện bồi dưỡng. Đóng góp ý kiến, phản hồi về các hoạt động tuyên truyền của Đảng ủy trong nhà trường, giúp các chương trình trở nên thiết thực và phù hợp hơn với sinh viên.

Mặt khác, các trường đại học cần triển khai những biện pháp hiệu quả và thiết thực để tạo sự kết nối sâu sắc giữa sinh viên và các hoạt động chính trị của đất nước. Một trong những giải pháp quan trọng là đưa các môn học về lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, và lịch sử Đảng vào chương trình giảng dạy, với phương pháp dạy học sáng tạo, hấp dẫn.

Những môn học này cần được thiết kế sao cho sinh viên không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn có thể vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành niềm tin và sự tôn trọng sâu sắc đối với Đảng. Việc giảng dạy không chỉ dừng lại ở kiến thức sách vở mà cần khơi dậy sự quan tâm và lòng yêu mến đối với các giá trị tư tưởng mà Đảng mang lại.

Hơn nữa, những chia sẻ từ các đảng viên trẻ trong nhà trường sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sinh viên. Những đảng viên này không chỉ là tấm gương sáng về lòng cống hiến và trách nhiệm mà còn giúp sinh viên có cái nhìn chân thực, gần gũi hơn về công tác Đảng, từ đó xây dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.