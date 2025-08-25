Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên có cách tiếp cận mới, thời sự

Châu Linh Châu Linh
Hoàng Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ nhất, phần lớn bài dự thi tiếp cận vấn đề thời sự, các chủ trương mới của Trung ương với cách thể hiện mới, tuy là chính luận nhưng không nặng nề, không quá giáo điều, không quá hàn lâm, có cách tiếp cận phù hợp.

Chiều 25/8, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ nhất.

Chủ trì hội đồng, có ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; TS. Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Tại buổi họp, ông Hoàng Trung Dũng cho biết, đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức trong ĐVTN. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm kết quả khách quan, tạo động lực để ĐVTN tích cực tham gia những mùa sau, không chỉ tổ chức Đoàn mà cả khi các tổ chức khác phát động.

Ông Dũng cũng đề nghị các thành viên hội đồng đánh giá về chất lượng cuộc thi và kinh nghiệm trong công tác chấm giải, đặc biệt nêu rõ các kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và các nội dung cần rút kinh nghiệm để những mùa sau tổ chức tốt hơn.

z6943159998687-bdff0a7b1857c28babfcfbe6b18532a0.jpg
Ông Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN lần thứ nhất.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm kết thúc nhận bài (0h ngày 26/6/2025), cuộc thi đã tiếp nhận được 199.022 bài dự thi, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Trong số đó, 96,2% là tác phẩm báo và tạp chí.

Vòng sơ khảo cấp tỉnh đã chọn ra 570 bài dự thi chất lượng gửi về Trung ương Đoàn. Hội đồng sơ khảo cấp Trung ương tiếp tục chấm 551 bài (không bao gồm tác phẩm đồ họa dành riêng cho giải của Đoàn) và lựa chọn 193 tác phẩm đạt từ 86 điểm trở lên đủ điều kiện tham gia cuộc thi toàn quốc của Đảng.

Tổng cộng có 212 bài lọt vào vòng Chung khảo cấp Đoàn. Vòng Chung khảo được tổ chức thành 3 phiên làm việc: 2 phiên chấm điểm trực tuyến độc lập và 1 phiên họp tập trung để thảo luận, thống nhất.

﻿z6943176825598-52cdfa0f570b3828784b1497f97133b6.jpg
z6943176725541-a342ed09b15252edcbcd5d76a3100905.jpg
z6943160245233-dfda17169064e2f69faf77c78d7a2334.jpg
Hội đồng đã có buổi làm việc công tâm, trách nhiệm để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Tại buổi họp, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong đánh giá, mặc dù đây là mùa thi đầu tiên nhưng đã cảm nhận rõ sự nhiệt thành, tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ các bạn trẻ.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong, cuộc thi đã đạt được thành công nhất định với nhiều tác phẩm công phu, chân thành, rung động, thể hiện sự nồng nhiệt và khát vọng cống hiến của các bạn trẻ.

Các thành viên hội đồng chung khảo cũng đã cho ý kiến, thảo luận về kết quả cuộc thi; quy trình và kết quả chấm thi các vòng; quy trình và kết quả các phiên của vòng chung khảo toàn quốc; kết quả đề xuất xếp giải các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi.

z6943160099285-994997bee353f93f6e684c5e1ec65dec.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cảm ơn các thành viên hội đồng đã dành thời gian đóng góp, cho ý kiến thiết thực về kết quả và công tác triển khai cuộc thi có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhìn nhận, qua các sự kiện lớn của quốc gia vừa qua và sắp tới, có thể nhận thấy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của bạn trẻ rất cao. Duy chỉ có một bộ phận nhỏ ĐVTN thiếu lý tưởng, vì vậy, trách nhiệm định hướng, giáo dục thuộc về toàn xã hội, không chỉ riêng của Đoàn Thanh niên.

Theo ông Dũng, việc định hướng và phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là rất cần thiết, vì các thế lực thù địch luôn tìm cách nhắm đến, lựa chọn thanh niên để chuyển hóa. Do đó, việc tổ chức cuộc thi và triển khai trên cả nước rất có ý nghĩa. Qua thảo luận của các thành viên, có thể khẳng định cuộc thi lần đầu tổ chức rất thành công, có địa phương, đơn vị rất đông tác giả tham gia.

Phần lớn bài dự thi tiếp cận vấn đề thời sự, các chủ trương mới của Trung ương với cách thể hiện mới, tuy là chính luận nhưng không nặng nề, không quá giáo điều, không quá hàn lâm, có cách tiếp cận phù hợp.

Châu Linh Châu Linh
Hoàng Mạnh Thắng
#chính luận #đoàn viên thanh niên #bảo vệ tư tưởng #Cuộc thi #tư tưởng Đảng #trách nhiệm thanh niên #đổi mới tiếp cận

Xem thêm

Cùng chuyên mục