Bài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên có cách tiếp cận mới, thời sự

TPO - Theo ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ nhất, phần lớn bài dự thi tiếp cận vấn đề thời sự, các chủ trương mới của Trung ương với cách thể hiện mới, tuy là chính luận nhưng không nặng nề, không quá giáo điều, không quá hàn lâm, có cách tiếp cận phù hợp.

Chiều 25/8, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ nhất.

Chủ trì hội đồng, có ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; TS. Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Tại buổi họp, ông Hoàng Trung Dũng cho biết, đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức trong ĐVTN. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm kết quả khách quan, tạo động lực để ĐVTN tích cực tham gia những mùa sau, không chỉ tổ chức Đoàn mà cả khi các tổ chức khác phát động.

Ông Dũng cũng đề nghị các thành viên hội đồng đánh giá về chất lượng cuộc thi và kinh nghiệm trong công tác chấm giải, đặc biệt nêu rõ các kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và các nội dung cần rút kinh nghiệm để những mùa sau tổ chức tốt hơn.

Ông Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN lần thứ nhất.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm kết thúc nhận bài (0h ngày 26/6/2025), cuộc thi đã tiếp nhận được 199.022 bài dự thi, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Trong số đó, 96,2% là tác phẩm báo và tạp chí.

Vòng sơ khảo cấp tỉnh đã chọn ra 570 bài dự thi chất lượng gửi về Trung ương Đoàn. Hội đồng sơ khảo cấp Trung ương tiếp tục chấm 551 bài (không bao gồm tác phẩm đồ họa dành riêng cho giải của Đoàn) và lựa chọn 193 tác phẩm đạt từ 86 điểm trở lên đủ điều kiện tham gia cuộc thi toàn quốc của Đảng.

Tổng cộng có 212 bài lọt vào vòng Chung khảo cấp Đoàn. Vòng Chung khảo được tổ chức thành 3 phiên làm việc: 2 phiên chấm điểm trực tuyến độc lập và 1 phiên họp tập trung để thảo luận, thống nhất.

﻿ Hội đồng đã có buổi làm việc công tâm, trách nhiệm để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Tại buổi họp, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong đánh giá, mặc dù đây là mùa thi đầu tiên nhưng đã cảm nhận rõ sự nhiệt thành, tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ các bạn trẻ.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong, cuộc thi đã đạt được thành công nhất định với nhiều tác phẩm công phu, chân thành, rung động, thể hiện sự nồng nhiệt và khát vọng cống hiến của các bạn trẻ.

Các thành viên hội đồng chung khảo cũng đã cho ý kiến, thảo luận về kết quả cuộc thi; quy trình và kết quả chấm thi các vòng; quy trình và kết quả các phiên của vòng chung khảo toàn quốc; kết quả đề xuất xếp giải các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cảm ơn các thành viên hội đồng đã dành thời gian đóng góp, cho ý kiến thiết thực về kết quả và công tác triển khai cuộc thi có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhìn nhận, qua các sự kiện lớn của quốc gia vừa qua và sắp tới, có thể nhận thấy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của bạn trẻ rất cao. Duy chỉ có một bộ phận nhỏ ĐVTN thiếu lý tưởng, vì vậy, trách nhiệm định hướng, giáo dục thuộc về toàn xã hội, không chỉ riêng của Đoàn Thanh niên.

Theo ông Dũng, việc định hướng và phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là rất cần thiết, vì các thế lực thù địch luôn tìm cách nhắm đến, lựa chọn thanh niên để chuyển hóa. Do đó, việc tổ chức cuộc thi và triển khai trên cả nước rất có ý nghĩa. Qua thảo luận của các thành viên, có thể khẳng định cuộc thi lần đầu tổ chức rất thành công, có địa phương, đơn vị rất đông tác giả tham gia.

Phần lớn bài dự thi tiếp cận vấn đề thời sự, các chủ trương mới của Trung ương với cách thể hiện mới, tuy là chính luận nhưng không nặng nề, không quá giáo điều, không quá hàn lâm, có cách tiếp cận phù hợp.