Thanh niên tình nguyện đẩy mạnh 'Mặt trận số' và hỗ trợ đổi thẻ đảng viên

TPO - Sáng 22/8, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc về việc triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ trì hội nghị giao ban, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Về kết quả triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động hỗ trợ các xã, phường, đặc khu gắn với biên giới (từ 14/8 - 21/8), anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, toàn quốc đã triển khai 6.930 đội hình với 54.671 tình nguyện viên, hỗ trợ 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các đội hình đã hỗ trợ hơn 394.800 người dân tại các trung tâm hành chính công.

Một số tỉnh, thành phố đạt được kết quả ấn tượng như TP Đà Nẵng huy động 105 sinh viên ngành CNTT tại các trường đại học trên địa bàn thành phố về hỗ trợ 44 xã, phường về chuyển đổi số. Tây Ninh triển khai mô hình “Tạo lập cẩm nang thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi đến người dân”.

Ban Thanh niên Công an nhân dân triển khai mô hình “Kỳ nghỉ hè cùng Công an xã”, thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã, chú trọng huy động đoàn viên, thanh niên có chuyên môn về chuyển đổi số để hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở còn thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này…

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam báo cáo tại hội nghị giao ban.

Thích ứng nhanh tại những "điểm nóng"

Phát biểu tại Hội nghị giao ban, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN lưu ý, các tỉnh, thành Đoàn cập nhật nhiệm vụ mới của các đội hình hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền hai cấp, như hỗ trợ triển khai nền tảng “Mặt trận số”, thẻ đảng viên… Đồng thời, rà soát và xác lập một số chỉ tiêu để triển khai thực hiện quyết liệt, vì đây là việc mới.

Riêng với thẻ đảng viên, cần phối hợp các ban chức năng thuộc Ban Xây dựng Đảng cấp xã, phường để nắm danh sách; phối hợp cơ quan Công an, đơn vị kỹ thuật để nắm danh sách đảng viên trên địa bàn và có kế hoạch hỗ trợ, nhất là với đảng viên cao tuổi, đi lại khó khăn, có hình thức hỗ trợ đổi thẻ phù hợp.



Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: Châu Linh

Về tình huống phát sinh tại cơ sở, như hiện tượng ùn tắc ở Ea Kar (Đắk Lắk) vừa qua, Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu, các tỉnh, thành Đoàn phải thích ứng nhanh, điều phối nhanh khi có tình huống, không chỉ ở Ea Kar mà trên tất cả các địa bàn. Nếu xuất hiện tình huống, phải điều phối, bố trí, tăng cường lực lượng và tăng cường truyền thông tại các “điểm nóng”.

Theo đó, ở nơi chính quyền địa phương đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, không biến động nhiều, có thể giảm lực lượng (vẫn duy trì thường trực) để tăng cường cho địa bàn khác cần thiết hơn. Ngược lại, ở địa bàn có nhu cầu tăng đột biến hoặc phát sinh mới, phải tăng cường lực lượng, duy trì tập hợp để bảo đảm có mặt đầy đủ, đáp ứng công việc.

Tại Hà Nội, TPHCM, nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại mang tính lịch sử của dân tộc, anh Triết đề nghị, các đội hình thanh niên tình nguyện cần tham gia có hiệu quả, khẳng định sức trẻ vào những công việc cụ thể, góp phần vào thành quả chung của đất nước và của các lực lượng đang ở giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ.

Các tỉnh, thành Đoàn dự hội nghị giao ban trực tuyến.

Lan tỏa niềm tự hào dân tộc của tuổi trẻ cả nước

Về Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tại hội nghị giao ban, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư ghi nhận, sau 12 tuần thi, cuộc thi đã đạt trên 800.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi và đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành Đoàn trong bối cảnh phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tổ chức Đoàn ở địa phương vừa chuẩn bị cho đại hội Đảng, vừa triển khai các nhiệm vụ chuyên môn - chính trị, vừa tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp, vừa ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ.

Dù vậy, nhiều đơn vị đã triển khai tốt, đạt hoặc tiệm cận chỉ tiêu, các tập thể được biểu dương như Đoàn Thanh niên Quốc hội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Bên cạnh kết quả tích cực, chị Trang cho biết, một số đơn vị còn thiếu quyết tâm, nỗ lực. Vì vậy, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cần triển khai với một tinh thần quyết tâm cao để xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Cụ thể, các tỉnh, thành Đoàn cần đẩy mạnh truyền thông trên các kênh của tổ chức Đoàn và phương tiện địa phương; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi đoàn, trong hoạt động hỗ trợ chính quyền hai cấp, trong các công trình thanh niên...

Vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên dự thi bằng cách khuyến khích thi tập trung và tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ khu vực vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới gặp khó về đường truyền, thiết bị, để đoàn viên, thanh niên có điều kiện tham gia tốt nhất.

Cũng tại cuộc họp, Bí thư T.Ư Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tham gia tích cực chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” với nhiều nội dung, trong đó có vận động thay avatar, thay khung ảnh và thực hiện các hoạt động gắn với niềm tự hào dân tộc.

Các tỉnh, thành được đề nghị rà soát văn bản chỉ đạo, tăng cường vận động để tạo không gian mạng “phủ xanh” thông tin tích cực, lan tỏa niềm tự hào của đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng đến ngày hội non sông.