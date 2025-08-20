Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Giang Thanh
TPO - Không quản ngại ngày đêm, các tình nguyện viên ở Đà Nẵng nỗ lực hỗ trợ lực lượng công an và người dân để hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên đúng thời hạn.

tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-1.jpg
Những ngày này, đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ đổi thẻ đảng viên﻿ của Đoàn phường Hòa Cường đang tích cực triển khai tại 3 điểm trên địa bàn phường gồm: số 42 Trần Văn Giáp, số 413 Phan Châu Trinh và số 561 Núi Thành. Ảnh: G.T
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-2.jpg
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an phường Hòa Cường đã phối hợp với Ban xây dựng Đảng và các tổ chức cơ sở đảng triển khai đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên gắn chip cho 100% đảng viên trên địa bàn phường.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-3.jpg
Được biết, đội hình thanh niên tình nguyện được tổ chức từ ngày 4/8 đến ngày 30/8. Các điểm sẽ triển khai hỗ trợ đổi thẻ cho các đảng viên thuộc các chi bộ khu dân cư Hòa Cường Bắc, Bình Thuận và Hòa Cường Nam.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-6.jpg
Các tình nguyện viên có mặt tại các điểm đổi thẻ và hỗ trợ lực lượng công an phân luồng, sắp xếp và hướng dẫn người dân quy trình, các giấy tờ cần thiết, kê khai thông tin theo mẫu có sẵn…
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-4.jpg
Theo anh Lê Viên Thành - Bí thư Đoàn phường Hòa Cường, đội hình thanh niên tình nguyện﻿ luôn túc trực và sẵn sàng hỗ trợ người dân đến đổi thẻ đảng viên. Bên cạnh các tình nguyện viên của phường còn có sự hỗ trợ của Đoàn trường ĐH Đông Á.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-8.jpg
“Có những lần phải tăng cường vào buổi tối, các tình nguyện viên cũng sẵn sàng đăng ký hỗ trợ, không quản ngại khó khăn; thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên﻿ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”, anh Thành nói.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-9.jpg
Ghi nhận tại phường Thanh Khê, Đoàn phường cũng đã sớm triển khai đội hình tình nguyện với 3 – 5 đoàn viên thường xuyên hỗ trợ tại điểm đổi thẻ đảng viên.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-14.jpg
Theo bạn Ngô Hoàng Phương Thy (tình nguyện viên), công việc chính của các tình nguyện viên là kê khai thông tin, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chụp ảnh và hướng dẫn quy trình nhận thẻ theo đúng quy định.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-12.jpg
“Trước khi tham gia hỗ trợ, chúng em đều đã tìm hiểu và nắm vững các thủ tục, quy trình liên quan theo hướng dẫn của Ban Xây dựng Đảng phường Thanh Khê, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả nhất cho các đảng viên cấp đổi thẻ.”, Thy nói.
doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-15.jpg
Đặc biệt, các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ những đảng viên cao tuổi và đảng viên ở chi bộ khu dân cư nhanh chóng hoàn thiện thủ tục.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-13.jpg
Anh Mai Hồng Anh, Bí thư Đoàn phường Thanh Khê cho biết, sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần tăng tốc hoạt động đổi thẻ đảng viên trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
tp-doi-hinh-ho-tro-doi-the-dang-vien-11.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các Đoàn xã, phường và các tổ chức Đoàn trực thuộc đang triển khai đội hình thanh niên tình nguyện và đóng góp tích cực vào hoạt động đổi thẻ đảng viên tại địa phương. “Với việc linh hoạt, nhanh chóng triển khai các đội hình tình nguyện triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong Chiến dịch Tình nguyện hè﻿ năm nay, tuổi trẻ Đà Nẵng thể hiện dấu ấn xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận”, anh Hùng nói.

Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích hỗ trợ đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên gắn chip

Ngày 20/8, anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho hay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, hưởng ứng đợt cao điểm cấp đổi Thẻ đảng viên gắn chip, tuổi trẻ Quảng Trị đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an và Ban Xây dựng Đảng trong triển khai nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

z6925455632954-0c4b01ce705627901bbe1a52d19a49b8.jpg
Toàn tỉnh đã huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện﻿, thành lập đội hình hỗ trợ tại 37 điểm cấp xã, phường thể hiện tính tiên phong của tuổi trẻ Quảng Trị trong công tác chuyển đổi số﻿, cải cách hành chính và xây dựng Đảng.
z6925455632951-d44aeb93ee3dde110c0d95f50c47a4ca.jpg
z6925455632950-6a57fd2d061c76de20edfffd2dde2d14.jpg
z6925455632948-77ca70502e4753b01f4fa3e8533566a4.jpg
Các đội hình tình nguyện﻿ đã tham gia trực tiếp hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ kê khai hồ sơ, nhập dữ liệu, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, giúp đảng viên thực hiện nhanh gọn thủ tục. Đặc biệt, các Đoàn xã, phường đã chủ động chia ca trực, duy trì 2 - 3 ca/ngày, mỗi ca từ 5 - 10 đoàn viên tham gia.
z6925455632941-0db5b7f1f55192caa1efb1f21e280a2b.jpg
z6925455632928-4d40cc549cf051a7c87f3afa61a1715c.jpg
z6925455633053-2d013c82f419174d2e923159583ef662.jpg
Nhiều đội hình còn tổ chức đến tận hộ gia đình hỗ trợ đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu chụp ảnh, kê khai thông tin; thành lập đội hình tình nguyện viên﻿ phối hợp đưa đón đảng viên không thể tự đi lại. Công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an cấp xã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát thực tiễn.
z6925455633042-d41d9e80b8ece753b4b39754d5fe70c5.jpg
z6925455632927-b8e2c1e0bc142823c017cee077dceedf.jpg
"Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp và lực lượng Công an quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu cấp đổi Thẻ đảng viên trước ngày 2/9 này", Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản cho biết.
Giang Thanh
#đổi thẻ đảng viên #Đà Nẵng #tình nguyện viên #đoàn thanh niên #công an #xung kích #thanh niên #Thành Đoàn Đà Nẵng #chiến dịch Tình nguyện hè #thanh niên tình nguyện #Tuổi trẻ Quảng Trị

