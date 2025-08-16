Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ việc đổi thẻ cho hơn 5 triệu đảng viên

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, theo Kết luận 51 của Thường trực Ban Bí thư, từ nay đến 2/9, toàn Đảng sẽ tiến hành đổi thẻ cho hơn 5 triệu đảng viên và Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ chính quyền thực hiện.

Chiều 15/8, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc về việc triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Góp phần nâng cao uy tín, sự tin tưởng với tổ chức Đoàn

Theo báo cáo T.Ư Đoàn, thời gian qua, trên toàn quốc đã triển khai 5.013 đội hình với gần 55.000 tình nguyện viên hỗ trợ 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các đội hình đã hỗ trợ hơn 460.000 người dân tại các trung tâm hành chính công.

Anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Ban Công tác Thanh thiếu nhi báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Đội hình thanh niên tình nguyện thường trực tại Trung tâm hành chính công các cấp xã, phường, thị trấn và cấp tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ: phân luồng, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính; hỗ trợ thao tác trên thiết bị công cộng; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và địa phương, bao gồm nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, thanh toán trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử.

Cũng trong tuần qua, trên toàn quốc triển khai hàng trăm đội thanh niên tình nguyện tiếp tục hỗ trợ tại các xã, phường, biên giới đặc khu.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận và biểu dương các tỉnh, thành Đoàn đã triển khai tốt nhiều mô hình thời gian qua, góp phần nâng cao uy tín và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền đối với Đoàn.

Tại hội nghị các tỉnh, thành đoàn đã báo cáo về kết quả và các mô hình, giải pháp triển khai trong thời gian qua. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn thanh niên phường Bạch Mai (Hà Nội) tham gia hỗ trợ đổi thẻ đảng viên. Ảnh: ĐPBM

Thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao phó

Anh Bùi Quang Huy cho biết, theo Kết luận 51 của Thường trực Ban Bí thư, từ nay đến 2/9, toàn Đảng sẽ tiến hành đổi thẻ cho hơn 5 triệu đảng viên. Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ chính quyền thực hiện.

Đây là minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng ngày càng cao của Đảng và Nhà nước dành cho Đoàn, đặc biệt sau những hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ chính quyền hai cấp thời gian qua.

Anh Huy cũng cho biết, hai tỉnh đoàn Phú Thọ và Lào Cai cùng với thực hiện những nhiệm vụ chung, còn đảm nhiệm công tác hỗ trợ dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đoàn Thanh niên cùng chính quyền, ngành điện quyết tâm hoàn thành trước ngày 19/8 theo yêu cầu của Thủ tướng.

Anh Huy khẳng định, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay không chỉ dừng ở những phần việc truyền thống mà còn tham gia vào nhiều nhiệm vụ lớn, cấp bách của đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chủ động chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tìm giải pháp thực hiện tốt những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng