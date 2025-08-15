Cách yêu nước độc đáo của gen Z

TP - Sắc đỏ của Tổ quốc không chỉ tung bay trên lá cờ, mà còn hiện diện trong những sản phẩm sáng tạo của gen Z, từ bộ sưu tập sơn mài đến khăn cách điệu mang đậm dấu ấn truyền thống.

Lan tỏa tinh thần Việt từ những điều nhỏ bé

Trong suốt 4 tháng lên ý tưởng và thực hiện, Lamphong Studio - một xưởng sáng tạo nhỏ tại Hà Nội, đã tái hiện hình ảnh lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 qua bộ sưu tập sơn mài.

(Từ trái qua) Các bạn trẻ Hà Chu, Minh Ti và Ngọc Hiền cùng thực hiện sản phẩm “Nối vòng tay lớn” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

“Lớn lên em muốn làm lính cứu hỏa”; “Em ước mơ sẽ trở thành hải quân để bảo vệ biển đảo”... Những ước mơ hồn nhiên ấy đã truyền cảm hứng cho các họa sĩ trẻ tại Lamphong Studio tạo nên “Vinh quang Việt Nam”.

Xuyên suốt thời gian thực hiện, các họa sĩ Lê Huy, Dương Đức Mạnh, Nguyễn Yến Thương và các cộng sự là sinh viên ngành mỹ thuật đã cùng lên ý tưởng, phác thảo, tạo hình mẫu đất và thử màu. Đặc biệt, các họa sĩ và nhà thiết kế trẻ đã quyết định sử dụng chất liệu chính từ làng nghề thủ công.

Bộ sưu tập “Vinh quang Việt Nam” tái hiện hình ảnh lực lượng diễu binh

Lựa chọn sơn mài cho bộ sưu tập “Vinh quang Việt Nam”, các thành viên gen Z mong muốn làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống cùng hơi thở thời đại, để tạo nên những tác phẩm đặc biệt nhân ngày trọng đại của đất nước. Việc sử dụng chất liệu truyền thống cho sản phẩm sáng tạo như một cách để khẳng định tinh thần Việt của những nhà sáng tạo trẻ.

“Bộ sưu tập lần này là sự tri ân và lòng biết ơn của thế hệ trẻ tới những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ đất nước và chắp cánh cho những giấc mơ Việt Nam”, họa sĩ Lê Huy, một trong những họa sĩ thực hiện bộ sưu tập, chia sẻ.

Những họa sĩ trẻ của Lamphong Studio mong muốn có thể trưng bày các tác phẩm tại không gian công cộng, để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, check-in và cùng viết tiếp câu chuyện về lòng yêu nước.

Mong muốn lan tỏa giá trị Việt, Hồng Anh, một bạn trẻ tại Hà Nội, bắt đầu sáng tạo từ những điều gần gũi, quen thuộc. Hợp tác cùng họa sĩ Kỳ (chuyên vẽ minh họa về chủ đề Việt Nam), Hồng Anh đã làm nên chiếc khăn “Diễu binh Đông Hồ”.

Về lý do lựa chọn hình ảnh người lính trong sản phẩm, Hồng Anh chia sẻ: “Mình lớn lên trong môi trường gần gũi với quân đội, cùng với ba thế hệ trong gia đình đều là bộ đội. Mỗi dịp được xem diễu binh, mình luôn có một cảm xúc đặc biệt, vừa tự hào, vừa xúc động, như thể chính ông mình, ba mình, anh mình đang sải bước trong hàng ngũ. Vì lý do đó mà mình muốn tôn vinh hình ảnh người lính qua sản phẩm sáng tạo lần này”.

Đặc biệt, nét vẽ bằng tranh Đông Hồ chính là điểm nhấn làm cho chiếc khăn trở nên nổi bật và khiến nhiều người tò mò. Với Hồng Anh, việc lựa chọn nét vẽ dân gian cho một sản phẩm hiện đại như một cách lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam với người trẻ.

Yêu nước theo cách riêng

Đến từ ba miền đất nước, Hà Chu, Minh Ti và Ngọc Hiền, những bạn trẻ gắn kết bởi đam mê chung, đã cùng nhau tạo nên một sản phẩm sáng tạo mang tên “Nối vòng tay lớn”. Như cái tên của sản phẩm khăn lụa, các bạn trẻ kể lại một phần lịch sử dân tộc qua góc nhìn của thế hệ Z.

Hồng Anh (đứng giữa) cùng sản phẩm “Diễu binh Đông Hồ” và các chiến sĩ tác chiến không gian mạng tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Nối vòng tay lớn” là sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh của nhiều giai cấp, tầng lớp trong lịch sử, từ công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương, người lính cách mạng đến người mẹ Việt Nam anh hùng... Tất cả những hình ảnh ý nghĩa được kết nối bằng hình tượng cây lúa, cùng ngôi sao năm cánh.

Ngọc Hiền, quản lý dự án “Nối vòng tay lớn”, cho biết, cảm hứng thực hiện sản phẩm sáng tạo không chỉ đến từ những trang sách lịch sử, mà còn đến từ câu chuyện của người thân trong gia đình. “Ông ngoại của mình từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và được trao Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, những câu chuyện lịch sử hào hùng mà ông kể lại tiếp thêm động lực to lớn cho mình. Từ đó, “Nối vòng tay lớn” ra đời, chúng mình mong muốn là những người đại diện cho thế hệ trẻ, bằng chính ngôn ngữ sáng tạo mà chúng mình đang theo đuổi, gửi lời tri ân sâu sắc tới thế hệ cha ông đi trước”, Ngọc Hiền chia sẻ.

Hà Chu - người đảm nhận vị trí thiết kế chính, nói: “Chúng mình đều là gen Z, tuy trẻ nhưng nghiêm túc và tận tâm với những giá trị mà chúng mình tin vào”.

“Phủ đỏ” mạng xã hội

Không gian số những ngày cận kề Quốc khánh như bừng lên sắc đỏ. Từ ảnh đại diện, khung avatar đến những story đếm ngược 2/9, người trẻ chủ động tạo một “lễ hội thị giác” với mỗi cú chạm đều mang theo thông điệp tự hào.

Trào lưu yêu nước còn mở rộng qua các chiến dịch cộng đồng do chính người trẻ phát động như thay ảnh đại diện đồng loạt trong 24 giờ, thử thách quay một khoảnh khắc “đỏ” trong ngày thường, hay ghép một câu hát truyền cảm hứng vào clip ngắn.

Từ không gian số, năng lượng ấy quay trở lại đời sống, các bạn trẻ háo hức “săn” vé các đêm nhạc quốc gia như: Tổ quốc trong tim, Dưới cờ vinh quang, Thanh xuân rực rỡ…

Sau dịp 30/4 - 1/5, hashtag #hoabinhdeplam đã cán mốc 1 tỷ lượt sử dụng và tương tác; đến nay, từ khóa này tiếp tục lan rộng, trở thành điểm tụ hội nơi người trẻ kể chuyện gia đình, chia sẻ hoạt động thiện nguyện, ghi lại góc phố treo cờ hay một tấm poster do chính tay thiết kế. Sự bền bỉ của đường “hashtag” cho thấy đây không phải trào lưu ngắn hạn mà dần thành thói quen biểu đạt như cách thể hiện bản sắc Việt trên nền tảng số.