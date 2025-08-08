Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi ở nước ngoài

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại thành phố Osaka (Nhật Bản) là địa điểm được Trung ương Hội LHTN Việt Nam lựa chọn, tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Đây là lần đầu tiên hành trình được T.Ư Hội tổ chức ở nước ngoài.

Trong chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 7/8, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến chào xã giao Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka.

Đoàn công tác do anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, dẫn đầu.

tienphong-vietnhat.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: BTC

Tiếp đoàn, ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka thông tin những bước tiến vượt bậc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản kể từ khi hai nước cấp cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. Giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng tăng cường.

Ông Hà cho biết, hiện 630.000 người Việt Nam học tập và làm việc tại Nhật Bản, bằng một nửa tổng số người nước ngoài thường trú.

Ông Ngô Trịnh Hà đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan tâm thúc đẩy gắn kết cộng đồng người Việt trẻ ở xa Tổ quốc, có những hoạt động hỗ trợ năng lực hội nhập vào xã hội sở tại của sinh viên, người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẵn sàng tham gia triển khai những sáng kiến kết nối cộng đồng, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ… mà T.Ư Đoàn khởi xướng và tổ chức.

tienphong-vietnhat2.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy tặng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà biểu tượng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: BTC

Trao đổi tại buổi tiếp, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, lần đầu tiên Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được T.Ư Hội LHTNVN tổ chức ở ngoài nước, và thành phố Osaka là địa điểm được chọn bởi số lượng người Việt tập trung tại đây.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trân trọng mời ông Ngô Trịnh Hà tham dự Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất, hai hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần của 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới kiều bào, thanh niên sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản.

Anh Nguyễn Kim Quy mong muốn Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka quan tâm nắm bắt tình hình và định hướng cho hoạt động của Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA).

Cũng tại cuộc gặp, chị Lê Thương - Phó Chủ tịch hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai, đã đề đạt nguyện vọng Nhà nước sẽ có phương hướng, giải pháp đào tạo kỹ năng lãnh đạo cộng đồng cho các hạt nhân tiêu biểu gắn bó với các tổ chức tập hợp người Việt ở nước ngoài.

Xuân Tùng
#Hội LHTN Việt Nam #Tôi yêu Tổ quốc tôi #Tổ quốc tôi #Việt Nam #Nhật Bản #Osaka #cộng đồng Việt Nam #giao lưu thanh niên #hợp tác Việt Nhật #hoạt động ngoại giao #lễ chào cờ

