Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Lâm Đồng khép lại nhiệm kỳ với những con số ấn tượng

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đánh giá, tuổi trẻ Lâm Đồng khép lại nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn nổi bật cùng những con số ấn tượng, thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương.

Những con số ấn tượng

Ngày 20/12, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: Lâm Đồng là nơi hội tụ tinh hoa từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển trời Duyên hải rộng mở, kết tinh những giá trị đặc trưng, bổ trợ cho nhau của 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trước đây. Sự kết hợp này tạo nên một chỉnh thể phát triển đa dạng, giàu bản sắc và tiềm năng chiến lược.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại đại hội.

Về với Lâm Đồng hôm nay, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn vui mừng khi thấy Lâm Đồng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Vui mừng hơn nữa khi những thành tựu đó có dấu ấn đóng góp của tuổi trẻ Lâm Đồng dưới sự dẫn dắt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khép lại nhiệm kỳ với những con số ấn tượng: gần 70.000 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Cháu ngoan Bác Hồ” được tuyên dương; hơn 1,3 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; hơn 7,8 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; hỗ trợ hơn 93 nghìn thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hàng ngàn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, góp phần hỗ trợ hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Báo cáo chính trị của các đồng chí đã phân tích rất rõ 5 nhóm tồn tại, hạn chế. Những vấn đề mà chúng ta đã nhận diện là bài toán đòi hỏi các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để triển khai thực hiện", Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Đổi mới hoạt động Đoàn, xây dựng vững mạnh từ cơ sở

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực. Để làm được điều đó, các cấp bộ đoàn cần phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ tỉnh nhà đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của địa phương.

Đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với đặc thù địa bàn rộng, đa dạng và lực lượng đoàn viên đông. Hoạt động Đoàn phải thực chất, tránh hình thức, kiên trì thực hiện phương châm “3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo”; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đầu tư cho cơ sở, giao việc và phân bổ nguồn lực về cơ sở; phát huy sức mạnh phối hợp của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cần bám sát các chủ trương lớn, cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và đặc điểm thanh niên địa phương. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục theo hướng đa chiều, tăng tương tác, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng phải gắn với nhiệm vụ chính trị, tập trung phát huy vai trò thanh niên trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch – dịch vụ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại đại hội.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng cần ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tham gia vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Song song đó, chú trọng chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển toàn diện; củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, quản lý đoàn viên trực tuyến, xây dựng chi đoàn mạnh, đa dạng hóa phương thức tập hợp thanh niên.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng nhấn mạnh, then chốt của mọi nhiệm vụ là công tác cán bộ. Mỗi cán bộ Đoàn phải nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu; lấy phương châm “3 Gần – 5 Phải – 4 Không” làm kim chỉ nam hành động, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới.