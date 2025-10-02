Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, cực tăng trưởng năng động

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo để thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chủ trì họp báo có ông Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Khắc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

imgl1959-6739.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thái Lâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I có chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 9 - 10/10/2025. Tham dự đại hội có 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ và khoảng 200 đại biểu khách mời.

Theo ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc đặc biệt trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng.

imgl1944-6691.jpg
Ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thái Lâm

"Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Võ Thanh Bình thông tin.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Bình - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: Văn kiện đại hội được xây dựng công phu, qua nhiều vòng lấy ý kiến từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trí thức, nguyên lãnh đạo tỉnh, hội thảo khoa học; nhiều lần thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Đại hội cơ sở, trước khi trình Bộ Chính trị.

Thái Lâm
#Lâm Đồng phát triển khá #tỉnh phát triển năng động #đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng #cực tăng trưởng khu vực #kỷ nguyên vươn mình của dân tộc #phát triển bền vững Lâm Đồng #xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh #đổi mới sáng tạo địa phương #phát huy tiềm năng lợi thế Lâm Đồng #đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục