Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, cực tăng trưởng năng động

TPO - "Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo để thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chủ trì họp báo có ông Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Khắc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thái Lâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I có chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 9 - 10/10/2025. Tham dự đại hội có 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ và khoảng 200 đại biểu khách mời.

Theo ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc đặc biệt trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thái Lâm

"Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Võ Thanh Bình thông tin.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Bình - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: Văn kiện đại hội được xây dựng công phu, qua nhiều vòng lấy ý kiến từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trí thức, nguyên lãnh đạo tỉnh, hội thảo khoa học; nhiều lần thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Đại hội cơ sở, trước khi trình Bộ Chính trị.