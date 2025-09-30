Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/9, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trong toàn lực lượng. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 3/10 đến hết ngày 5/10, tại Hội trường lớn Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam (Hà Nội).

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo, cho ý kiến và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội theo kế hoạch.

777.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Phú.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả”, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với mục tiêu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, hiện đại, hướng tới các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Chủ đề Đại hội được xác định là: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức – Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân”. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trong toàn lực lượng.

Đại hội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; cùng các quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Minh Đức
#Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương #bầu cử đại biểu đảng bộ công an #nhiệm kỳ 2025-2030 #đại hội đảng bộ công an trung ương 2025 #chủ đề đại hội công an trung ương #quy trình tổ chức đại hội đảng công an #báo cáo chính trị công an trung ương #đổi mới tư duy công an #bảo vệ an ninh quốc gia #lãnh đạo công an trung ương

Xem thêm

Cùng chuyên mục