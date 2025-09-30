350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

TPO - Ngày 30/9, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trong toàn lực lượng. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 3/10 đến hết ngày 5/10, tại Hội trường lớn Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam (Hà Nội).

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo, cho ý kiến và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội theo kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Phú.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả”, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với mục tiêu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, hiện đại, hướng tới các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Chủ đề Đại hội được xác định là: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức – Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân”. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trong toàn lực lượng.

Đại hội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; cùng các quy chế, chương trình làm việc của Đại hội.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.