Tìm được chủ túi nilon đựng lượng lớn vàng và tiền

Tân Lộc
TPO - Trên đường đi công việc, nam thanh niên ở xã Sông Đốc (Cà Mau) nhặt được túi nilon bên trong có nhiều vàng và tiền mặt, nên mang đến công an trình báo, nhờ tìm người đánh rơi.

Ngày 24/12, lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết địa phương khen thưởng anh Lê Vĩnh Phước vì có hành động đẹp, nhặt được tài sản và trả lại cho người đánh rơi.

Chị Nh nhận lại tài sản đánh rơi.

Thông tin ban đầu, anh Lê Vĩnh Phước di chuyển từ ấp 7 đến ấp 11 (xã Sông Đốc), phát hiện một túi nilon bên trong có hơn 1,2 lượng vàng loại 18K và 24K, cùng 54 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, anh Phước đã đến công an xã Sông Đốc trình báo, giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được và đề nghị lực lượng công an hỗ trợ xác minh, tìm người đánh rơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Sông Đốc xác định số tài sản trên là của chị Phạm Tú Nh. (ngụ ấp 7, xã Sông Đốc). Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngành chức năng xã đã mời anh Phước đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Nh.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, chị Nh. vui mừng và gửi lời cảm ơn anh Phước cùng lực lượng công an xã Sông Đốc đã hỗ trợ tận tình.

Tân Lộc
