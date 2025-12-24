Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công đoàn ủng hộ hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản thống nhất với Bộ Nội vụ về đề xuất hoán đổi ngày làm việc, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục.

Liên quan đến phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, trao đổi với báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, tổ chức Công đoàn hoàn toàn đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Ngay sau khi tiếp nhận công văn tham vấn từ Bộ Nội vụ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin và fanpage Công đoàn Việt Nam. Kết quả tính đến trưa ngày 24/12 cho thấy sự quan tâm đặc biệt của xã hội với hơn 46.304 lượt tương tác, phản hồi. Trong đó, tỷ lệ đồng thuận với phương án hoán đổi ngày làm việc chiếm ưu thế áp đảo với 62%.

"Con số này là minh chứng rõ nét cho thấy việc nghỉ dài ngày là mong muốn chung, chính đáng của số đông người lao động xa quê hoặc có nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe", lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay.

image-2.jpg
Tổng LĐLĐVN ủng hộ phương hoán hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Ảnh minh họa

Phân tích sâu hơn về tính ưu việt của phương án này, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, việc có thêm ngày nghỉ kéo dài sẽ giúp người lao động có thời gian trọn vẹn để tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là yếu tố then chốt, tạo đà tâm lý phấn khởi để tăng năng suất và hiệu quả công việc khi quay trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ lễ.

"Việc lấy ý kiến và thông báo sớm sẽ thuận lợi cho người lao động mua vé tàu xe, máy bay với chi phí hợp lý hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, đơn hàng", ông Hiểu nói.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; đồng thời hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Theo phương án này, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (ngày 1/1/2026 dương lịch) đến hết Chủ nhật (ngày 4/1/2026 dương lịch). Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Về phạm vi áp dụng, Bộ Nội vụ nêu rõ phương án này áp dụng chính thức đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, với khối doanh nghiệp và khu vực ngoài Nhà nước, cơ quan soạn thảo khuyến khích người sử dụng lao động vận dụng linh hoạt, áp dụng phương án nghỉ Tết tương tự để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.

Phùng Linh
#Công đoàn Việt Nam #Tết Dương lịch #hoán đổi ngày nghỉ #nghỉ lễ #người lao động #bảo vệ quyền lợi

Xem thêm

Cùng chuyên mục