Công đoàn ủng hộ hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

TPO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản thống nhất với Bộ Nội vụ về đề xuất hoán đổi ngày làm việc, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục.

Liên quan đến phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, trao đổi với báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, tổ chức Công đoàn hoàn toàn đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Ngay sau khi tiếp nhận công văn tham vấn từ Bộ Nội vụ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin và fanpage Công đoàn Việt Nam. Kết quả tính đến trưa ngày 24/12 cho thấy sự quan tâm đặc biệt của xã hội với hơn 46.304 lượt tương tác, phản hồi. Trong đó, tỷ lệ đồng thuận với phương án hoán đổi ngày làm việc chiếm ưu thế áp đảo với 62%.

"Con số này là minh chứng rõ nét cho thấy việc nghỉ dài ngày là mong muốn chung, chính đáng của số đông người lao động xa quê hoặc có nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe", lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay.

Tổng LĐLĐVN ủng hộ phương hoán hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Ảnh minh họa

Phân tích sâu hơn về tính ưu việt của phương án này, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, việc có thêm ngày nghỉ kéo dài sẽ giúp người lao động có thời gian trọn vẹn để tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là yếu tố then chốt, tạo đà tâm lý phấn khởi để tăng năng suất và hiệu quả công việc khi quay trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ lễ.

"Việc lấy ý kiến và thông báo sớm sẽ thuận lợi cho người lao động mua vé tàu xe, máy bay với chi phí hợp lý hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, đơn hàng", ông Hiểu nói.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; đồng thời hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Theo phương án này, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (ngày 1/1/2026 dương lịch) đến hết Chủ nhật (ngày 4/1/2026 dương lịch). Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Về phạm vi áp dụng, Bộ Nội vụ nêu rõ phương án này áp dụng chính thức đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, với khối doanh nghiệp và khu vực ngoài Nhà nước, cơ quan soạn thảo khuyến khích người sử dụng lao động vận dụng linh hoạt, áp dụng phương án nghỉ Tết tương tự để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.