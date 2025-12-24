Bí thư Cần Thơ yêu cầu khắc phục tình trạng chồng chéo, 'quyền anh, quyền tôi'

TPO - Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu, các đơn vị nhanh chóng đưa bộ máy sau sắp xếp, hợp nhất vào vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cần làm rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo, cục bộ, “quyền anh, quyền tôi”.

Kinh tế giữ đà tăng trưởng

Chiều 24/12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP ước tăng hơn 7,2%. Quy mô nền kinh tế thành phố ước đạt hơn 306.100 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt gần 95 triệu đồng/năm.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 111 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách tăng khoảng 15% so với năm 2025, gắn với xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, cho biết, trên cơ sở kết quả thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị đã xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, như kết quả nhiệm vụ năm 2026, mục tiêu năm 2026, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập cấp tỉnh...

Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá, dù phải đối mặt với khối lượng công việc rất lớn do sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song năm 2025, thành phố vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, giữ vững ổn định chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I; chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; kinh tế duy trì tăng trưởng; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Tuy nhiên, ông Tùng thẳng thắn chỉ rõ, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và yêu cầu phát triển của Cần Thơ trung tâm vùng ĐBSCL. Tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; các động lực phát triển chưa được khơi thông. Nhiều điểm nghẽn kéo dài chậm được tháo gỡ, nhất là giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, đặc biệt FDI. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tiến độ một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu, đầu tư cho chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo còn hạn chế.

Bên cạnh đó, theo ông Tùng, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn đầu còn lúng túng, hiệu quả hoạt động của một số trung tâm phục vụ hành chính công chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, khi tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt khoảng 19%. Hạ tầng giao thông, hạ tầng số sau sáp nhập thiếu tính kết nối, tài sản công dôi dư chậm được xử lý, gây lãng phí nguồn lực.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, năm 2026 phải tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là nhanh chóng đưa bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp vào vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, làm rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Khắc phục tình trạng chồng chéo, “quyền anh, quyền tôi, địa phương cục bộ".

ÔBí thư Thành ủy Cần Thơ nêu rõ, thành phố kiên quyết không để tinh gọn bộ máy làm chậm nhịp phát triển, không để sáp nhập làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá cán bộ.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền chuẩn bị chặt chẽ, toàn diện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an ninh, an toàn, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.