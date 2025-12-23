Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính

TPO - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52 (đợt 2), ngày 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện; xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và các nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Đồng thời, phiên họp này cũng sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Xem xét, thông qua 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị. Bộ trưởng Bộ Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trình bày tóm tắt tờ trình về nội dung này.

Trong ngày làm việc này, Ủy ban Thường vụ cũng tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; xem xét, thông qua chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Các nội dung dự phòng bao gồm: xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước;

Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.