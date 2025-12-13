Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò 'đất sạch' trong thu hút đầu tư

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu công tác chuẩn bị “đất sạch” phải đi trước một bước. Đây là điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin, thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững của Cần Thơ.

Tăng thu nhập và ổn định bộ máy cấp xã

Chiều 13/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại phường Vị Thanh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và trực tiếp trao đổi với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tiếp xúc cử tri tại phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với kết quả Kỳ họp thứ 10, đánh giá Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thẳng thắn được nêu, tập trung vào chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở và các vấn đề an sinh xã hội.

Cử tri Trần Văn Tây cho rằng, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, khối lượng công việc của cán bộ cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập. Cử tri kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về phụ cấp đối với cán bộ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cấp xã; trong đó nghiên cứu mức phụ cấp khoảng 30% nhằm bảo đảm thu nhập, tạo động lực làm việc và ổn định bộ máy ở cơ sở.

Trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, cử tri Trương Hữu Lê đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong năm 2026 để bảo đảm thu nhập thực tế cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách.

Các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Nhiều ý kiến cũng phản ánh thực tế khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ trong dự thảo sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cử tri cũng kiến nghị TP. Cần Thơ có cơ chế biệt phái cán bộ từ các sở, ngành về hỗ trợ cấp xã và giữ lại những người hoạt động không chuyên trách có năng lực, tâm huyết sau sáp nhập.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri kiến nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn chưa đủ điều kiện thụ hưởng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng tăng quyền lợi cho thân nhân người tham gia khi qua đời.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri TP. Cần Thơ. Những vấn đề được nêu đều thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân và yêu cầu phát triển của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc mở rộng không gian công cộng, công viên phải được thực hiện công khai, minh bạch, giải thích rõ cho người dân, nhất là liên quan đến diện tích đất và phương án phát triển. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề đang được nhiều cử tri phản ánh.

Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP. Cần Thơ rà soát toàn diện, không để xảy ra tình trạng báo cáo đã hoàn thành nhưng thực tế vẫn còn hộ dân sống trong nhà xuống cấp. Trung ương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, phấn đấu sửa chữa hơn 34.000 căn nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025 và xây dựng lại khoảng 1.600 căn nhà bị sập trước ngày 31/1/2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về các chính sách lớn được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, với 51 luật và 39 nghị quyết, tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân như nhà ở, y tế, giáo dục, cải cách thủ tục hành chính và đầu tư công. Trong đó, Quốc hội đặc biệt quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Về thu hút đầu tư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP. Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA và các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, thủy lợi, xây dựng. Thành phố cần chủ động mời gọi, huy động các nguồn lực xã hội, không trông chờ hoàn toàn vào ngân sách nhà nước.



Theo Chủ tịch Quốc hội, để thu hút được nhà đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất phải đi trước một bước. “Nhà đầu tư đến là hỏi ngay có đất sạch hay không, có đủ điện, đủ nước sạch và nguồn nhân lực hay không. Những việc này địa phương phải chủ động chuẩn bị”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Trao hỗ trợ 5,3 tỷ đồng hỗ trợ xã Hòa An (TP. Cần Thơ) xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nhật Huy.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Cần Thơ cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, không xem nhẹ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; khai thác hiệu quả kinh tế biển gắn với phòng, chống sạt lở, phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, thành phố phải đẩy mạnh giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, coi đây là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP. Cần Thơ tập trung các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương nâng cấp, sửa chữa các bệnh viện, trong đó nghiêm túc thực hiện cam kết hoàn thành và đưa Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường vào vận hành trong tháng 11/2026, chấm dứt tình trạng kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân.