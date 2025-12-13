Đà Nẵng lên tiếng việc nhắn tin cho người dân mời mua sắm hàng hiệu

TPO - Tối 13/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến việc gửi tin nhắn SMS từ UBND thành phố đến người dân mời tham quan mua sắm tại Ngày hội khuyến mại hàng hiệu.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Ngày hội khuyến mại hàng hiệu – Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chuỗi chương trình khuyến mại cuối năm của thành phố, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp cuối năm, đồng thời thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng trong các tháng cao điểm.

Sự kiện không chỉ góp phần tạo không khí sôi động, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực thương mại – dịch vụ, mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá cả phù hợp, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo quy định, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình đều phải tuân thủ nghiêm Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan; hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ cung cấp tại ngày hội cam kết chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Tin nhắn của UBND thành phố Đà Nẵng gửi đến người dân mời mua sắm hàng hiệu.

Theo Sở Công Thương thành phố, đây không chỉ là chương trình khuyến mại đơn thuần mà còn là điểm kết nối thị trường, nơi các thương hiệu giới thiệu sản phẩm mới, triển khai các chương trình ưu đãi chuyên sâu, mang đến không gian mua sắm chuyên nghiệp, hiện đại cho người dân và du khách.

Năm 2025 cũng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với Đà Nẵng khi thành phố triển khai việc sáp nhập địa giới hành chính, mở rộng không gian phát triển. Điều này được kỳ vọng tạo dư địa mới cho các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế – xã hội diễn ra sôi động hơn.

Bước vào cao điểm cuối năm, thành phố kỳ vọng lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch công tác quảng bá Ngày hội khuyến mại hàng hiệu – Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 được triển khai đa dạng trên nhiều kênh truyền thông, trong đó có gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động.

Việc quảng bá thông tin qua tin nhắn điện thoại đã được thành phố Đà Nẵng thực hiện trước đây qua các sự kiện: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng, Khai trương mùa du lịch biển, Triển lãm “Đà Nẵng – Phát triển và hội nhập”....

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, tại Việt Nam, không chỉ Đà Nẵng mà một số địa phương đã và đang sử dụng SMS để thông báo sự kiện như lễ hội truyền thống, hội chợ nông sản, ngày hội văn hóa, hoặc sự kiện thương mại địa phương (qua hệ thống như Zalo OA, website chính thức kết hợp SMS, hoặc hợp tác với nhà mạng).

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng sử dụng hình thức gửi tin nhắn SMS để truyền thông các sự kiện thương mại, lễ hội, hội chợ và hoạt động cộng đồng. Đây là phương thức hiệu quả, có tỷ lệ tiếp cận cao, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt thông tin và chủ động sắp xếp tham gia.

UBND thành phố Đà Nẵng đưa ra các ví dụ ở các nước, trong đó có Mỹ, cũng như các nước châu Âu và Úc, chính quyền địa phương dùng SMS cho thông báo sự kiện lễ hội, hội chợ, hoặc hoạt động du lịch... Trong khi đó, một số bang hoặc địa phương của Ấn Độ sử dụng SMS cho thông báo địa phương, dù ít phổ biến hơn cho sự kiện không khẩn cấp. Ở Singapore, Chính phủ sử dụng Sender ID thống nhất "gov.sg" cho SMS chính thức, chủ yếu cho thông báo quan trọng, nhưng các cơ quan địa phương có thể kết hợp để thông báo sự kiện cộng đồng.

"Việc gửi tin nhắn SMS thông báo sự kiện là một phương thức truyền thông phổ biến. Với thông tin được phát đi chính quyền địa phương, người dân và du khách có thể chủ động sắp xếp thời gian và yên tâm khi tham gia sự kiện. Việc UBND thành phố và một số địa phương thực hiện truyền thông qua tin nhắn SMS là hoàn toàn phù hợp và tuân thủ theo Luật Viễn thông và các quy định về quản lý lễ hội. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin, không khí sôi động của lễ hội, mời gọi người dân và du khách đến trải nghiệm các hoạt động", UBND thành phố Đà Nẵng thông tin.