Bà Phan Thị Thúy Linh giữ chức Chủ tịch Công đoàn TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030

TPO - Sáng 13/12, tại Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 13/12, tại Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn thành phố gồm 39 người; Ban Thường vụ 15 người; Ủy ban Kiểm tra 11 người. Bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Duy Quốc.



Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, hoạt động Công đoàn thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả toàn diện.

Trước sáp nhập, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam quản lý 3.382 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với hơn 407.900 đoàn viên. Sau sáp nhập và thực hiện Nghị quyết Trung ương về kết thúc hoạt động công đoàn trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách, đến ngày 31/10/2025, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quản lý 1.767 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với hơn 216.700 đoàn viên.

Các cấp công đoàn đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, nâng cao phúc lợi; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tổ chức bộ máy được kịp thời kiện toàn, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn của hai địa phương, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 378 “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí gần 18,9 tỷ đồng; hơn 82.500 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động được chăm lo với tổng kinh phí 395 tỷ đồng.

Nhiều chương trình thiết thực như “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Phiên chợ Công nhân”, “Cảm ơn người lao động”, “Chuyến xe Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn” tiếp tục được triển khai, góp phần hỗ trợ đoàn viên vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tựu mà LĐLĐ TP. Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo ông, những kết quả này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự năng động và quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

"Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ, tổ chức Công đoàn cần tập trung làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hướng tới phát triển bền vững. Trọng tâm là tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc, an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe; phối hợp với doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ", ông Khang nhấn mạnh.