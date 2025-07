Công đoàn phải chăm lo cho người lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại Đà Nẵng

TPO - Đó là yêu cầu của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng đối với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng sau khi hợp nhất, để tổ chức Công đoàn thực sự là tiếng nói đại diện của công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp.

Ngày 4/7, LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập LĐLĐ TP. và Công đoàn phường, xã sau sáp nhập.

Bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP là bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cũ), ông Lê Văn Đại và bà Hồ Thị Lan Hương (nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũ). Ban Thường vụ LĐLĐ TP. có 22 ủy viên, Ban Chấp hành có 32 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra có 8 ủy viên.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, nhìn nhận, Quảng Nam và Đà Nẵng sau khi sáp nhập có không gian phát triển rất lớn, trong đó, công nghiệp vẫn là ngành chủ lực với nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp…

“Các khu vực này có tính chất khác nhau, việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp ở đó cũng khác nhau với đa dạng loại hình doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải bám sát, nắm rõ nhu cầu bức thiết của người lao động; phải xây dựng Công đoàn ở các doanh nghiệp vững mạnh, thực sự là chỗ dựa cho người lao động”, ông Thanh nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng cũng đề nghị LĐLĐ TP. tập trung chăm lo, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và các nhu cầu thiết thân của người lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại Đà Nẵng bằng những chương trình, mô hình hiệu quả; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp để nâng cao đời sống cho công nhân, người lao động.

Dịp này, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng công bố các quyết định thành lập 24 công đoàn phường, xã trên địa bàn, gồm: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Khê, Hải Châu, An Hải, Hòa Xuân, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Vân, Hòa Cường, Hòa Khánh, Bà Nà, Nam Phước, Duy Xuyên, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Đại Lộc, Núi Thành và Thăng Bình.