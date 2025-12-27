Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: Xe mất phanh khi liên tục gặp đèo dốc

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã có kết quả xác minh ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-614.06 trong quá trình di chuyển xuống dốc đã xảy ra hiện tượng hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm hai khúc cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài, cong, phương tiện lao nhanh do phanh không còn tác dụng, sau đó đâm vào hộ lan và bị lật ngược, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ, trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện để làm rõ nguyên nhân cụ thể, chính xác, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc bảo đảm chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật, cũng như tham mưu các phương án thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân.

Khúc cua nguy hiểm nơi xảy ra tai nạn.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an nhận định, một số đoàn thiện nguyện hoạt động tự phát, không đăng ký hoặc trao đổi thông tin với chính quyền và lực lượng Công an cơ sở, nên chưa nắm đầy đủ các yếu tố về địa hình, tuyến đường, thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.

Bên cạnh đó, lái xe đến từ khu vực miền xuôi thường chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển phương tiện trên các tuyến đường miền núi có đặc thù đèo dốc lớn, cua gấp, hành trình dài, dễ khiến hệ thống phanh quá tải, mất hiệu lực nếu không xử lý đúng kỹ thuật.

Vị trí xảy ra tai nạn vừa dốc kèm dài hơn 1 km và kết thúc bằng điểm cua gấp.

Qua vụ tai nạn, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông, chủ phương tiện và lái xe khi di chuyển trên địa bàn miền núi cần kiểm tra kỹ điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời trao đổi, nắm bắt thông tin từ chính quyền hoặc lực lượng Công an cơ sở về địa hình, thời tiết, tuyến đường nhằm hạn chế thấp nhất các tai nạn giao thông đáng tiếc.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ lật xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-614.06, khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương nặng.

Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo khắc phục hậu quả. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường.

Đối với các nạn nhân tử vong, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 25 triệu đồng/người; các nạn nhân bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Thường trực Tỉnh ủy đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc với thân nhân các gia đình có người thiệt mạng.