Thông tin về đoàn thiện nguyện gặp nạn lật xe ở Lào Cai, 9 người tử vong

TPO - Đoàn thiện nguyện trong vụ lật xe ở Lào Cai là nhóm cá nhân tự phát, trên đường mang quà mùa đông vào điểm trường Tà Ghênh (trường Mầm non Hoạ Mi, xã Phình Hồ) thì gặp tai nạn, khiến 9 người tử vong.

Trao đổi với phóng viên, giáo viên phụ trách điểm trường Tà Ghênh (trường Mầm non Hoạ Mi, xã Phình Hồ) cho biết, đoàn thiện nguyện là nhóm các cá nhân tự nguyện, tự quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn để hỗ trợ học sinh mầm non với tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng. Đoàn có 19 người, trong đó 18 người di chuyển bằng ô tô, 1 người do say xe đã ở lại khu vực trung tâm xã, không đi cùng xe ô tô. Vụ tai nạn xảy ra khi xe đang trên đường di chuyển, chưa đến điểm trường.

Xe ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc.

Theo giáo viên phụ trách điểm trường, đoàn thiện nguyện liên hệ trực tiếp với một giáo viên trong trường để kết nối hoạt động, giáo viên đã báo cáo nhà trường trước khi đoàn lên địa bàn.

Lãnh đạo Công an xã Phình Hồ cho biết, đoàn thiện nguyện là nhóm các cá nhân cùng tổ chức đi chung, có người trên xe còn không biết nhau. Theo vị lãnh đạo Công an xã Phình Hồ, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và dựng hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, các biện pháp xử lý ban đầu đã hoàn tất, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12, tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc. Hậu quả làm 9 người tử vong, trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, và 9 người khác bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Phình Hồ, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe mất phanh trên đoạn dốc dài, song hiện vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, cấp cứu, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.