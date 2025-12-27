Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Phê duyệt Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà

Thanh Hiếu
TPO - Diện tích nghiên cứu lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà, tỷ lệ 1/500 khoảng 26,46 ha. Trong đó, diện tích khu đất lập đồ án khoảng 11,98ha và chiều dài tuyến khoảng 1,27 km.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, phạm vi ranh giới nghiên cứu đồ án thuộc địa giới hành chính các phường Ô Chợ Dừa và Đống Đa. Điểm đầu là nút giao thông với phố Láng Hạ; điểm cuối là nút giao thông với phố Tây Sơn.

Phạm vi nghiên cứu gồm phần đường giao thông tuyến phố Thái Hà và tối thiểu 50m mỗi bên kể từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ của tuyến phố. Ranh giới lập thiết kế đô thị gồm phần đường giao thông tuyến phố Thái Hà và lấy hết ranh giới thửa đất giáp với chỉ giới đường đỏ.

Diện tích nghiên cứu lập đồ án khoảng 26,46 ha. Diện tích khu đất lập đồ án khoảng 11,98 ha. Chiều dài tuyến khoảng 1,27 km.

ban-nha-pho-dong-da-ha-noi-1677848961-nhadatcafelandvn.jpg
Tuyến phố Thái Hà

Theo UBND TP. Hà Nội, đồ án nhằm cụ thể hoá định hướng của Quy hoạch phân khu đô thị H1-3 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị, không phá vỡ cấu trúc không gian kiến trúc tuyến phố Thái Hà.

Kết nối hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi của đồ án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Bên cạnh đó, đề xuất quy định quản lý, hướng dẫn cải tạo chỉnh trang các công trình, khu vực điểm nhấn trên tuyến đường làm cơ sở để chính quyền địa phương quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao UBND phường Đống Đa chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND phường Ô Chợ Dừa hoàn thiện quy định quản lý, tổ chức công bố công khai nội dung đồ án để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Chủ tịch UBND các phường Đống Đa, Ô Chợ Dừa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm giám sát, phối hợp với UBND phường Đống Đa, UBND phường Ô Chợ Dừa thực hiện theo đúng quy định.

Thanh Hiếu
#Đồ án #Phố Thái Hà #Chỉnh trang đô thị #Hà Nội

