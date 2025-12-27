Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Khách Tây thích thú trải nghiệm không khí Tết sớm trên phố Hàng Mã

Trọng Tài
TPO - Ngay sau Giáng sinh, Hàng Mã lập tức 'thay da đổi thịt' với sắc đỏ đặc trưng của Tết cổ truyền. Những gian hàng rực rỡ không chỉ hấp dẫn người dân Hà Nội mà còn trở thành điểm đến thú vị, níu chân du khách quốc tế.

Phố Hàng Mã rực đỏ sắc Tết sau Noel, du khách nước ngoài hào hứng mua sắm.
ma-20.jpg

Ngay sau dịp Giáng sinh, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng “thay áo”, tràn ngập đồ trang trí Tết, báo hiệu không khí xuân đang đến sớm giữa lòng Hà Nội.

ma-31.jpg

Những cây thông và đồ trang trí Giáng sinh được dỡ xuống, nhường chỗ cho câu đối đỏ, đèn lồng và vật phẩm Tết truyền thống xuất hiện tràn ngập trên phố Hàng Mã.

tp-ma-41.jpg
tp-ma-13.jpg
tp-ma-35.jpg

Các tiểu thương tất bật sắp xếp, bổ sung hàng hóa để kịp phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

tp-ma-ok.jpg

Sắc đỏ chủ đạo phủ kín các cửa hàng, từ bao lì xì, dây treo may mắn đến đèn trang trí, tạo cảm giác Tết đã cận kề dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.

tp-ma-7.jpg
tp-ok-ma-2.jpg
tp-ma-70.jpg

Du khách nước ngoài thích thú dạo phố, chụp ảnh và mua đồ trang trí Tết tại phố Hàng Mã.

tp-mma-26.jpg

Những vật phẩm trang trí kích thước nhỏ, giàu ý nghĩa phong thủy về may mắn và tài lộc thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

tp-ma-3.jpg
tp-ma-1.jpg
tp-ma-14.jpg
tp-ma-12.jpg

Không khí đón Tết sớm tràn ngập phố Hàng Mã với sắc đỏ chủ đạo của đồ trang trí truyền thống.

tp-ok-5.jpg
tp-ma-15.jpg
tp-ok-ma-1.jpg

Không khí mua bán nhộn nhịp, người xem, người hỏi giá khiến phố Hàng Mã sôi động và bắt đầu phủ đầy sắc Tết dù chỉ mới kết thúc Giáng sinh một ngày.

tp-ma-26.jpg

Phố Hàng Mã là điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối năm của người dân Hà Nội, phố Hàng Mã dù còn gần hai tháng nữa mới tới Tết nhưng đã ngập tràn sắc xuân trên từng gian hàng.

Trọng Tài
#Hàng Mã #Tết #Noel #Hà Nội #mua sắm #đồ trang trí

