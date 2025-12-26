Hà Nội: Tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, bỏ ‘quy trình’ xếp hàng đối chiếu hồ sơ gốc

TPO - Sau tái cấu trúc, 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện không phải nộp phí, lệ phí, miễn phí chuyển trả kết quả. Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện TTHC ngay tại nhà, không còn tình trạng nộp hồ sơ trực tuyến nhưng vẫn phải đến cơ quan nhà nước để đối chiếu, bổ sung giấy tờ.

Ngày 26/12, UBND TP Hà Nội ban hành thông tin báo chí về việc tái cấu trúc thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng cải cách thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo trung tâm, lấy tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm thực tế làm tiêu chí đánh giá kết quả.

Theo đó, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 293 TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liền mạch, hiệu quả, tối ưu chi phí. Toàn bộ 293 TTHC này sẽ được áp dụng từ 1/1/2026. Đây là các TTHC phổ biến nhất, phát sinh trung bình khoảng 2,39 triệu hồ sơ mỗi năm, tập trung ở các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo UBND TP Hà Nội, mặc dù 100% (2.149/2.149) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến hiện đạt xấp xỉ 100%, góp phần ước tính tăng năng suất tiếp nhận và giảm khoảng 40% thời gian chờ đợi tại bộ phận một cửa, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ được xử lý theo hình thức trực tuyến toàn trình mới đạt 68,7%.

Trung tâm phục vụ hành chính công chi nhánh số 1

Thực tế này cho thấy mức độ thuận tiện mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng đặt ra đối với chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu về chứng thực hoặc phải nộp bản chính, còn đặt nặng về tiền kiểm, dẫn đến chi phí tuân thủ còn cao, người dân vẫn còn phải đi lại nhiều.

Thông qua việc rà soát, đánh giá toàn diện và tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, các vấn đề nêu trên đã từng bước được thành phố giải quyết căn bản, mang lại những kết quả nổi bật.

UBND TP Hà Nội khẳng định: Sau khi tái cấu trúc, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng trực tiếp nhiều lợi ích thiết thực. Theo Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố, người dân, doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí khi thực hiện TTHC (trừ phí thẩm định hồ sơ theo quy định).

Thành phố hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả giải quyết TTHC; 100% kết quả điện tử được trả về tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng iHanoi.

Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện TTHC ngay tại nhà, không còn tình trạng nộp hồ sơ trực tuyến nhưng vẫn phải đến cơ quan nhà nước để đối chiếu, bổ sung giấy tờ. Đối với các thành phần hồ sơ đã được chuyển sang hình thức bản sao điện tử thông thường, cá nhân, tổ chức không bắt buộc phải thực hiện chứng thực, đồng thời tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của tài liệu cung cấp. Nhờ đó, các chi phí ngoài phí, lệ phí như chi phí đi lại, in ấn, chứng thực, chi phí dịch vụ khác và chi phí thời gian chờ đợi, chi phí cơ hội bị mất được cắt giảm mạnh.

Hiệu quả cải cách thể hiện rõ ở những thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ như đất đai, xây dựng, y tế, tư pháp, lao động - việc làm, đầu tư. Tiêu biểu như đối với 25 TTHC lĩnh vực đất đai có phát sinh nghĩa vụ tài chính, trước đây người dân phải đi lại ít nhất 6 lần (12 lượt), nay toàn bộ quy trình đã được thực hiện từ xa; thông báo nghĩa vụ tài chính được gửi điện tử qua iHanoi và tài khoản dịch vụ công; chứng từ thanh toán trực tuyến được tự động đồng bộ, người dân không phải nộp lại bất kỳ giấy tờ nào.

Thủ tục xác nhận điều kiện nhà ở để mua nhà ở xã hội cũng được rút gọn từ 2 biểu mẫu, 4 lượt đi lại xuống còn 1 biểu mẫu điện tử duy nhất, thực hiện toàn trình. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sau tái cấu trúc đã giảm đáng kể thời gian, công sức đi lại của người cao tuổi, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, người cao tuổi không còn phải đến trực tiếp, giảm 8 giờ di chuyển và chờ đợi...