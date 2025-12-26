Cảnh sát phá cửa, giúp người dân thoát nạn trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội đã hướng dẫn 1 người dân thoát nạn an toàn trong vụ cháy ngôi nhà 4 tầng trên phố Yên Hòa (Hà Nội), xảy ra vào rạng sáng 26/12.

Lực lượng chữa cháy phá cửa cuốn, hướng dẫn người dân thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 26/12, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 82 phố Yên Hoà, Hà Nội.

Ngay sau đó Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng phá cửa cuốn ở tầng 1 để chữa cháy, đồng thời tiếp cận ban công tầng 2 ngôi nhà 4 tầng.

Phát hiện bên trong có người, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng hướng dẫn 1 người dân thoát ra ngoài an toàn. Không lâu sau đó đám cháy được dập tắt. Khu vực xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1 ngôi nhà, diện tích khoảng 10m2.

Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
#Vụ cháy nhà 4 tầng #Hướng dẫn thoát nạn #Cứu hộ và chữa cháy #Phòng cháy chữa cháy Hà Nội #Hỏa hoạn không thiệt hại về người

