Mỗi đại biểu là một minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước thời kỳ mới

Châu Linh - Đức Nguyễn
TPO - Theo anh Nguyễn Tường Lâm, các đại biểu thanh niên không chỉ mang theo niềm vinh dự lớn lao của cá nhân mình, mà còn là niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi đại biểu là một minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, thi đua bằng trí tuệ, bằng sáng tạo, bằng cống hiến bền bỉ và bằng khát vọng vươn lên không ngừng.

Sáng 26/12, tại trụ sở Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn Đại biểu Trung ương Đoàn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gặp mặt đại biểu thanh niên dự Đại hội.

z7366624915998-9e84941bb1a08b0ebf0a7dcea43c16c7.jpg﻿
﻿z7366624861632-92cdbea4756b0d05d4e506493f2f5f15.jpg
z7366625056846-4a996657a851ee09216e473d0a779da9.jpg
Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: Đức Nguyễn

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh dự được lựa chọn, đề cử 47 đại biểu đại diện đoàn viên, thanh niên cả nước tham dự Đại hội.

Chia sẻ tại buổi gặp, em Đỗ Trà My - học sinh lớp 7A18, Trường THCS Nghĩa Tân (TP Hà Nội) bày tỏ niềm vui, niềm tự hào và một trách nhiệm lớn lao khi trở thành đại biểu tham dự Đại hội.

"Em hiểu rằng, vinh dự này là sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân em cũng như của rất nhiều bạn thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều đó nhắc nhở chúng em phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, để luôn xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của các cô, các chú lãnh đạo và của toàn xã hội", Trà My chia sẻ.

Trà My thay mặt các đại biểu thiếu nhi hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt; thực hiện nghiêm túc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tích cực tham gia các phong trào của Đội, các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi; biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè và không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để hướng tới tương lai.

z7366624970225-3d857269a8c99cbb825deb77065e1c3c.jpg
Em Đỗ Trà My - học sinh lớp 7A18, Trường THCS Nghĩa Tân (TP Hà Nội) chia sẻ tại buổi gặp. Ảnh: Đức Nguyễn

Phát biểu tại buổi gặp, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, 47 đại biểu ngồi đây là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất, đại diện cho hơn 20 triệu thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc tham dự một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Theo anh Lâm, các bạn có mặt tại đây không chỉ mang theo niềm vinh dự lớn lao của cá nhân mình, mà còn là niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi đại biểu là một minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, thi đua bằng trí tuệ, bằng sáng tạo, bằng cống hiến bền bỉ và bằng khát vọng vươn lên không ngừng.

z7366625003504-0ea91c475005f1245566f08d8d3498a0.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Đức Nguyễn
﻿z7366625168409-a31284ef77f2c9508a9ff9a1c851213b.jpg
z7366625077150-7ba93f32c22b102850a294de7196d753.jpg﻿
z7366625112061-61420a5afa30e67d79f94b28b5c96e9e.jpg﻿
z7366625131604-248fa3bbe8df430fc0f183105ad51dc0.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Nguyễn

Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và vinh dự của mình, các bạn sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Đại hội, tham gia đầy đủ các hoạt động theo chương trình với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, khiêm tốn và cầu thị, để mỗi khoảnh khắc tham dự Đại hội đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ và giàu giá trị.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ là dịp để tôn vinh những điển hình tiên tiến, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí phấn đấu, hun đúc khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

Theo anh Lâm, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời dạy ấy hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam.

Vì vậy, anh Lâm tin tưởng và kỳ vọng rằng, sau Đại hội, các bạn sẽ tiếp tục trở về đơn vị, địa phương, trường học, cơ quan của mình với nguồn cảm hứng mới, động lực mới, tiếp tục thi đua học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, để gặt hái những thành tích ngày càng xuất sắc hơn nữa.

Châu Linh - Đức Nguyễn
