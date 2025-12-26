Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tăng cường hợp tác công tác thanh niên giữa Tỉnh Đoàn Sơn La và các tỉnh Bắc Lào

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/12, tại tỉnh Sơn La, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức Hội đàm với Tỉnh Đoàn các tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hội đàm diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

2.jpg
Toàn cảnh hội đàm.

Chủ trì hội đàm, về phía tỉnh Sơn La có ông Nguyễn Mạnh Hùng,- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La.

Về phía các tỉnh bạn Lào có ông Bun Đi Tho - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; ông Sổm Chay Kẹo Văn Khăm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Tại hội đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Các bên cũng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương.

tp-1.jpg
Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sơn La nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu, phối hợp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ bền chặt giữa thanh niên tỉnh Sơn La với thanh niên các tỉnh bạn Lào, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đại diện Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Tỉnh Đoàn Sơn La; đồng thời, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các nhiệm vụ công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi.

tp-3.jpg
Đại diện Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly tặng quà lưu niệm Tỉnh Đoàn Sơn La.

Kết thúc hội đàm, ba bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tăng cường giao lưu văn hóa, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng, năng lực thích ứng với yêu cầu mới.

Đồng thời, hai bên mở rộng nội dung phối hợp theo hướng linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong thời gian tới.

Viết Hà
#Sơn La #hợp tác thanh niên #Bắc Lào #giao lưu #truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào #Lào #Tỉnh Đoàn Sơn La

Xem thêm

Cùng chuyên mục