Tăng cường hợp tác công tác thanh niên giữa Tỉnh Đoàn Sơn La và các tỉnh Bắc Lào

TPO - Ngày 25/12, tại tỉnh Sơn La, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức Hội đàm với Tỉnh Đoàn các tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hội đàm diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Toàn cảnh hội đàm.

Chủ trì hội đàm, về phía tỉnh Sơn La có ông Nguyễn Mạnh Hùng,- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La.

Về phía các tỉnh bạn Lào có ông Bun Đi Tho - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; ông Sổm Chay Kẹo Văn Khăm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Tại hội đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Các bên cũng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương.

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sơn La nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu, phối hợp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ bền chặt giữa thanh niên tỉnh Sơn La với thanh niên các tỉnh bạn Lào, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đại diện Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Tỉnh Đoàn Sơn La; đồng thời, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các nhiệm vụ công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi.

Đại diện Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh U Đôm Xay và Xay Nhạ Bu Ly tặng quà lưu niệm Tỉnh Đoàn Sơn La.

Kết thúc hội đàm, ba bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tăng cường giao lưu văn hóa, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng, năng lực thích ứng với yêu cầu mới.

Đồng thời, hai bên mở rộng nội dung phối hợp theo hướng linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong thời gian tới.