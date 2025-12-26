Thanh niên MobiFone chủ trì, tham gia hàng trăm sáng kiến, giải pháp công nghệ

TPO - Lấy sáng kiến và nghiên cứu - phát triển sản phẩm làm hoạt động trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động, tuổi trẻ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đang từng bước khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tiến trình đổi mới, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên MobiFone cho biết, năm 2025, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn với 225 công trình thanh niên, 860 sáng kiến, đề tài, giải pháp do đoàn viên thanh niên chủ trì hoặc tham gia.

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu báo cáo tại hội nghị.

Nhiều công trình, sáng kiến gắn trực tiếp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nghiên cứu - phát triển sản phẩm, làm chủ công nghệ mới, trong đó có 7 công trình thanh niên tiêu biểu cấp Bộ và 1 công trình đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025...

Trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức 13 chương trình an sinh xã hội, trồng mới trên 1.000 cây xanh, thành lập 20 đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số cộng đồng và phòng, chống thiên tai. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 1,9 tỉ đồng.

Thượng tá Đồng Đức Vũ tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đoàn Thanh niên MobiFone đã đạt được trong năm qua, với chất lượng cán bộ đoàn viên tốt và trình độ chuyên môn cao, có nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực có thể học hỏi và triển khai trong thời gian tới.

Thượng tá Đồng Đức Vũ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian tới, Thượng tá Đồng Đức Vũ đề nghị, tuổi trẻ đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến trách nhiệm xã hội và các hoạt động đoàn thể, theo hướng tăng cường phối hợp liên đơn vị.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, từ công tác quản lý đoàn viên, chế độ báo cáo, biểu mẫu, số liệu đến việc chuẩn bị nội dung tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty cần chủ động, sẵn sàng về dữ liệu, phương án và đề xuất cụ thể, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên và xây dựng lực lượng trẻ vững mạnh.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với MobiFone nói chung và công tác Đoàn nói riêng, khi Tổng công ty triển khai nhiều nhiệm vụ mới trong bối cảnh tổ chức, mô hình hoạt động có nhiều thay đổi.

Trước yêu cầu đó, tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi vào chiều sâu, gắn chặt hơn với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị.