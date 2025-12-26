Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho 1.000 phạm nhân tại Trại giam Nghĩa An

Hoàng Nam
TPO - Ngày 25/12, tại Phân trại số 3, Trại giam Nghĩa An (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025 được tổ chức, mang đến các hoạt động văn hóa, tư vấn tâm lý, trao quà động viên cho 1.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Chương trình do Đoàn Thanh niên – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trại giam Nghĩa An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức.

Các phạm nhân giao lưu văn nghệ với Đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Trị.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 35 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các phạm nhân có nhiều nỗ lực, thành tích trong quá trình rèn luyện, cải tạo; trao tặng Trại giam Nghĩa An một phần quà trị giá 9 triệu đồng.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng một tủ sách nhằm góp phần tạo môi trường sinh hoạt, giải trí lành mạnh cho phạm nhân.

Trao tặng tủ sách cho trại giam nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách của phạm nhân.

Bên cạnh đó, các phạm nhân được tham gia hoạt động ngoại khóa tư vấn tâm lý, kỹ năng sống, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng do diễn giả Trần Trung Dũng - Giám đốc Học viện kỹ năng Zuna Academy, trình bày; giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh…

Tặng quà phạm nhân cải tạo tốt.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” được tổ chức thường niên, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn – Hội và các đơn vị phối hợp trong việc đồng hành, hỗ trợ phạm nhân cải tạo, rèn luyện nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần giúp phạm nhân xóa bỏ mặc cảm, tự ti, chấp hành tốt nội quy, tích cực cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Hoàng Nam
