Thanh niên là hiện thân của tinh thần dám sống, dám hiến dâng

TPO - Theo anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, từ chiến trường đến công trường, từ những vùng đất còn vết tích chiến tranh đến những nông trường, nhà máy, ở đâu có khát vọng vươn lên, ở đó có dấu chân, mồ hôi và nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam. Thanh niên chính là hiện thân của tinh thần dám sống, dám hiến dâng.

Sáng 11/10, Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025) và trao Giải thưởng “15 tháng 10”.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Ảnh: Xuân Tùng

Sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà lịch sử giao phó

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ôn lại truyền thống 69 năm hành trình lớn mạnh của Hội LHTN Việt Nam. Hội đã luôn nêu cao truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà lịch sử giao phó.

Sau ngày đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng đất nước, thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ thế hệ trẻ phát huy truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp lập nghiệp, phát huy ý chí vượt khó, viết lên ước mơ, hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

“Từ chiến trường đến công trường, từ những vùng đất còn vết tích chiến tranh đến những nông trường, nhà máy, ở đâu có khát vọng vươn lên, ở đó có dấu chân, mồ hôi và nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam. Thanh niên chính là hiện thân của tinh thần dám sống, dám hiến dâng, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, rất nhiều nhiệm vụ mới đặt ra đối với thanh niên Việt Nam yêu cầu hoạt động của Hội phải có những chuyển mình mạnh mẽ.

Trước yêu cầu đó, Hội LHTN Việt Nam đã nỗ lực không ngừng đổi mới tư duy và hành động, đổi mới cách tổ chức, kết nối và đồng hành cùng thanh niên hướng tới mục tiêu thiết kế phong trào, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên: từ học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp đến phát triển kỹ năng, tri thức và đời sống tinh thần.

Kể từ Đại hội VII năm 2014, Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong công tác Hội và trở thành “ngọn cờ” hiệu triệu, thắp sáng lên tình yêu quê hương, đất nước trong tim mỗi thanh niên Việt Nam thời đại mới. Từ phong trào, nhiều chương trình, hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn và trách nhiệm xã hội được triển khai thường xuyên, không ngừng đổi mới.

“Tất cả đã tạo môi trường, tạo không khí thi đua sôi nổi để thanh niên Việt Nam rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ, hoàn thiện nhân cách và trưởng thành trong hành trình khẳng định mình, đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội luôn quan tâm, đồng hành và trao cơ hội cho các nhóm thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế, những người gặp khó khăn trong cuộc sống: từ thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên công nhân xa quê đến thanh niên dân tộc, tôn giáo… với mong muốn không một thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Hội còn là nhịp cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế, vận động thanh niên tham gia các diễn đàn và sáng kiến cho mục tiêu phụng sự tổ quốc, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên Việt Nam trong xây dựng hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Những người lan tỏa tinh thần sống đẹp

Sau 69 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với gần 9 triệu hội viên, và 34 Hội LHTN cấp tỉnh, thành phố, 4 tập đoàn, tổng công ty lớn và 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, nhìn lại đội ngũ cán bộ Hội hôm nay, chúng ta càng tự hào khi thấy một thế hệ cán bộ bản lĩnh, giàu lý tưởng và nghĩa tình, đang tiếp nối lớp lớp thế hệ đi trước, thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh của Hội và thanh niên tin tưởng giao phó.

Ông Hoàng Bình Quân - nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải thưởng 15 tháng 10 cho cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tùng

﻿ ﻿ ﻿ Ban Tổ chức trao Giải thưởng 15 tháng 10 cho 69 cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tùng

"Chúng ta vui mừng và tự hào khi 69 cán bộ Hội tiêu biểu được tuyên dương hôm nay, đại diện cho hàng chục nghìn cán bộ Hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dù khác nhau về vùng miền, ngành nghề hay vị trí công tác, nhưng các anh chị đều chung đặc điểm dám dấn thân, tận tụy hết mình với công việc, sáng tạo trong hành động và kiên định với niềm tin, lý tưởng của người thanh niên Việt Nam. Các anh, các chị không chỉ là người tổ chức phong trào, mà còn là người lan tỏa tinh thần sống đẹp, người truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho hội viên, thanh niên ngày hôm nay", anh Lâm nói.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong rằng, mỗi anh, chị được tuyên dương hãy biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, tiếp tục tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, để mỗi việc làm của mình trở thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến hội viên, thanh niên trên cả nước.