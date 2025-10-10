Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Ninh Bình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Liên đoàn Thanh niên Đảng Cánh tả Đức

Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Liên đoàn thanh niên Đảng Cánh tả Đức trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn tại Việt Nam.

Tham dự chương trình, có chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; bà Lisa Pfitzmann - Phát ngôn viên chính sách thanh thiếu niên trong Ban Chấp hành Đảng Cánh tả - Die Linke, Đoàn Thanh niên cánh tả bang Berlin.

10.jpg
9.jpg
Đoàn đại biểu Đức tham quan cơ sở vật chất, các mô hình phòng học thông minh, câu lạc bộ sáng tạo của nhà trường và tìm hiểu về hoạt động Đoàn của Trường THPT chuyên Biên Hòa.

Tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu về tình hình thanh niên và tổ chức thanh niên Việt Nam, Đảng cánh tả Đức và tổ chức thanh niên của Đảng Cánh tả Đức.

Bên cạnh đó, hai bên nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Đức đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, đặc biệt, năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Điều này đã mở ra nhiều cơ hội mới giao lưu, hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Đức, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân, thanh niên hai nước.

Cảm ơn sự tiếp đón của Tỉnh Đoàn Ninh Bình, bà Lisa Pfitzmann - Phát ngôn viên chính sách thanh thiếu niên trong Ban Chấp hành Đảng Cánh tả - Die Linke, Đoàn Thanh niên Cánh tả bang Berlin, bày tỏ tin tưởng chương trình giao lưu lần này là dịp kết nối tuổi trẻ hai nước để vun đắp, phát triển mối quan hệ song phương.

3.jpg
Bà Lisa Pfitzmann - Phát ngôn viên chính sách thanh thiếu niên trong Ban Chấp hành Đảng Cánh tả - Die Linke, Đoàn Thanh niên Cánh tả bang Berlin chia sẻ tại chương trình.
﻿4.jpg﻿
5.jpg
6.jpg
7.jpg
Các hoạt động giao lưu tại chương trình.

Tại chương trình giao lưu, đoàn đại biểu thanh niên Đức đã tham gia giao lưu văn nghệ với Đoàn Trường THPT chuyên Biên Hòa; tham quan cơ sở vật chất, các mô hình phòng học thông minh, câu lạc bộ sáng tạo của nhà trường và tìm hiểu về hoạt động Đoàn Thanh niên của Trường THPT chuyên Biên Hòa...

Châu Linh
#Giao lưu Việt-Đức #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #Liên đoàn thanh niên Đức #Quan hệ Việt Nam Đức #Hợp tác thanh niên #Đảng cánh tả Đức #Phát triển ngoại giao nhân dân

