Trường học Thái Nguyên tan hoang, bùn đất bám dày, thanh niên, chiến sĩ chung tay dọn dẹp

TPO - Sau khi nước rút, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tại Thái Nguyên đã ra quân hỗ trợ các cơ quan, trường học thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, giúp khôi phục hoạt động trở lại sau bão lũ.