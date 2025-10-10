Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Trường học Thái Nguyên tan hoang, bùn đất bám dày, thanh niên, chiến sĩ chung tay dọn dẹp

Thanh Hiếu - Đức Nguyễn

TPO - Sau khi nước rút, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tại Thái Nguyên đã ra quân hỗ trợ các cơ quan, trường học thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, giúp khôi phục hoạt động trở lại sau bão lũ.

VIDEO: Đoàn viên, thanh niên Thái Nguyên chung tay dọn dẹp cơ quan, trường học sau bão lũ.
tp-tienphong-14-6652.jpg
Những ngày qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực tại Thái Nguyên bị ngập sâu, bùn đất tràn vào khuôn viên trường học, công sở. Ngay sau khi thời tiết tạm ổn, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên﻿ tham gia dọn dẹp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
tp-tienphong-14-136.jpg
Từ sáng sớm 10/10, hơn 100 đoàn viên, thanh niên tại phường Phan Bội Châu (tỉnh Thái Nguyên) đã có mặt tại các trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn để thu dọn bùn đất, rác thải... sau lũ. Đại diện Đoàn Thanh niên phường cho biết, trong sáng ngày 10/10 Đoàn phường huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên trường ĐH Y Thái Nguyên và Lương Ngọc Quyến để dọn vệ sinh môi trường sau mưa lũ.
tp-tienphong-7-8194.jpg
tp-tienphong-11-4021.jpg
Các bạn trẻ tích cực lau dọn bùn đất, thu gom rác, rửa sân, tường và khuôn viên cơ quan, góp phần làm sạch môi trường, giúp nơi làm việc sớm trở lại hoạt động bình thường sau bão lũ.
tp-tienphong-10-3609.jpg
Chiều ngày 10/10, Đoàn phường tiếp tục huy động đoàn viên dọn dẹp vệ sinh tại một số tuyến đường trên địa bàn.
tp-tienphong-12-8603.jpg
Bạn Thanh Hiếu cho biết: “Khi nghe Đoàn phường vận động tham gia dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng sau lũ ở Thái Nguyên, mình đăng ký ngay. Mình nghĩ đây là việc làm thiết thực, góp phần giúp các nơi bị ngập sớm trở lại hoạt động bình thường".
tp-tienphong-9-1691.jpg
tp-tienphong-6-5554.jpg
tp-tienphong-15-9765.jpg
Tại điểm trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – nơi từng ngập sâu tới 2m, sau khi nước rút, khung cảnh ngổn ngang bùn đất rác, đồ đạc hư hỏng. Ngay sau đó, các đoàn viên, sinh viên của trường đã tích cực tham gia dọn dẹp phòng học, khuôn viên, lau chùi bàn ghế... chung tay khắc phục hậu quả﻿ để sớm ổn định việc học tập.
tp-tienphong-16.jpg
tp-tienphong-17.jpg
Nhiều khu vực phòng học và hành lang vẫn còn ẩm ướt, nền nhà phủ lớp bùn dày đặc, được đoàn viên, thanh niên tích cực lau chùi, dọn dẹp để khôi phục lớp học sạch sẽ.
tp-tienphong-18.jpg
Bạn Kim Ngân (sinh viên trường) cho biết: “Sau bão, khu vực trường học tan hoang, nhiều đồ dùng bị ngập nước, bùn đất bám đầy. Việc góp sức dọn dẹp, khắc phục hậu quả là điều bất cứ sinh viên nào như mình cũng sẵn sàng thực hiện”.
tp-tienphong-2-5748.jpg
tp-tienphong-4546.jpg
tp-tienphong-4-8555.jpg
Bên cạnh lực lượng đoàn viên, thanh niên, trên các tuyến đường, các chiến sĩ thuộc Trường Quân sự Quân khu 1 cũng tích cực dọn dẹp đất đá, khơi thông lối đi, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
z7100974805321-15b6fc7e2afa5db06c43c08ec1159ccf.jpg
z7100974834639-0b7bc26be7837ddeb566fc963dbe7789.jpg
z7100974850111-fbad25e667b63d5fbd4d51c5f0cb0459.jpg
z7100974808087-ace28a0efc12daa807d0a7e408dc3893.jpg
Các chiến sĩ Trường quân sự QKI đã luôn có mặt ở những điểm xung yếu để giúp người dân, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm người chiến sĩ, con em của nhân dân. Ảnh: Việt Hùng
z7101103411477-e3d1066bb2fc4db9f3fff412a37cb17f.jpg
z7101103420437-57c5f136e7cb6773d6233f7bf992c3b9.jpg
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã 4 ngày thường trực tại các điểm trọng yếu để hỗ trợ chống lũ giúp nhân dân. Hai ngày nay lại tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường phố, ngõ xóm. Nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhưng các anh luôn đặt trách nhiệm của mình lên trên hết.
Ảnh: Việt Hùng
Thanh Hiếu - Đức Nguyễn
