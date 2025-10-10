Trường học Thái Nguyên tan hoang, bùn đất bám dày, thanh niên, chiến sĩ chung tay dọn dẹp

TPO - Sau khi nước rút, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tại Thái Nguyên đã ra quân hỗ trợ các cơ quan, trường học thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, giúp khôi phục hoạt động trở lại sau bão lũ.
Các bạn trẻ tích cực lau dọn bùn đất, thu gom rác, rửa sân, tường và khuôn viên cơ quan, góp phần làm sạch môi trường, giúp nơi làm việc sớm trở lại hoạt động bình thường sau bão lũ.
Nhiều khu vực phòng học và hành lang vẫn còn ẩm ướt, nền nhà phủ lớp bùn dày đặc, được đoàn viên, thanh niên tích cực lau chùi, dọn dẹp để khôi phục lớp học sạch sẽ.
Bên cạnh lực lượng đoàn viên, thanh niên, trên các tuyến đường, các chiến sĩ thuộc Trường Quân sự Quân khu 1 cũng tích cực dọn dẹp đất đá, khơi thông lối đi, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Các chiến sĩ Trường quân sự QKI đã luôn có mặt ở những điểm xung yếu để giúp người dân, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm người chiến sĩ, con em của nhân dân. Ảnh: Việt Hùng
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã 4 ngày thường trực tại các điểm trọng yếu để hỗ trợ chống lũ giúp nhân dân. Hai ngày nay lại tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường phố, ngõ xóm. Nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhưng các anh luôn đặt trách nhiệm của mình lên trên hết. Ảnh: Việt Hùng