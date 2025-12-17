Thanh niên Thủ đô kiến nghị cho sinh viên hỗ trợ trực tiếp cơ quan hành chính, chính quyền địa phương

TPO - Nhiều ý kiến đề xuất Hà Nội triển khai mô hình “thực tập công vụ”, cho phép sinh viên tham gia hỗ trợ trực tiếp các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương. Việc này nhằm bổ sung nguồn lực trẻ cho bộ máy chính quyền trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Sáng 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm”.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố cùng hơn 200 đại biểu thanh niên có mặt trực tiếp tại hội trường đại diện cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô.

Tại hội nghị đối thoại, nhóm vấn đề phát triển thanh niên trở thành công dân số nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu thanh niên, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên các trường đại học.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội - anh Nguyễn Chính Nghĩa cho rằng, thanh niên Thủ đô không thiếu tri thức, khát vọng và năng lực sáng tạo, song rất cần những cơ chế cụ thể để tham gia sâu hơn vào các chương trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố. Từ đó, anh Nghĩa đề nghị lãnh đạo thành phố chia sẻ tầm nhìn và các giải pháp để biến tri thức trẻ thành động lực phát triển then chốt, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ ngang tầm khu vực.

Cùng quan tâm đến vai trò của trí thức trẻ trong thành phố số, anh Phạm Huy Hiệu đến từ Trường Đại học VinUni đặt câu hỏi về những chính sách cụ thể để khuyến khích, thu hút và tạo điều kiện cho trí thức trẻ tham gia các dự án số của thành phố, từ đó vừa phát huy chất xám, vừa tạo môi trường rèn luyện thực tiễn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

TS. Nguyễn Viết Hải - bác sĩ Đại học Y Hà Nội cho rằng, việc phát huy trí thức trẻ cần gắn với các mô hình đã được kiểm chứng hiệu quả trên thế giới. Nhiều quốc gia phát triển đã triển khai mô hình “thực tập công vụ”, cho phép sinh viên tham gia hỗ trợ trực tiếp các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương. Với vai trò tiên phong, Hà Nội hoàn toàn có thể nghiên cứu, thí điểm mô hình này, tạo cơ hội để sinh viên năm cuối được cống hiến, đồng thời bổ sung nguồn lực trẻ cho bộ máy chính quyền trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Liên quan đề xuất cho sinh viên tham gia hỗ trợ cơ quan hành chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu cho biết, thành phố đã có những bước đi thực tiễn. Tháng 7 vừa qua, Hà Nội triển khai chiến dịch “45 ngày đêm” hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường, với sự tham gia tích cực của sinh viên, giảng viên nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Kết quả cho thấy, tại 126 xã, phường có lực lượng sinh viên hỗ trợ, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân được nâng lên rõ rệt.

Qua khảo sát, nhiều sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở hiện đang thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin, cả về số lượng và chất lượng. Thành phố đang hoàn thiện các tiêu chí, cơ chế để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời tiếp nhận, bố trí nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trong đó, mô hình “thực tập sinh công vụ” được đánh giá là phù hợp và sẽ tiếp tục được nghiên cứu, phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội và các trường đại học triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và mong muốn được tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội được T.Ư xác định là trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thanh niên – đặc biệt là công dân số giữ vai trò then chốt. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng lộ trình và kịch bản cụ thể nhằm đưa các nghị quyết của T.Ư vào thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên học tập, sáng tạo và cống hiến.

Hà Nội luôn hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong các chương trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, quản trị đô thị thông minh. Sự vào cuộc của thanh niên, đặc biệt ở cấp cơ sở, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Thắng khẳng định: Chương trình đối thoại năm 2025 cho thấy rõ sự gặp gỡ giữa khát vọng cống hiến của thanh niên Thủ đô và quyết tâm đồng hành của chính quyền thành phố. Qua đó, xây dựng, phát triển thanh niên trở thành thế hệ công dân số không chỉ là mục tiêu riêng của công tác thanh niên, mà là giải pháp chiến lược để Hà Nội xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ sức dẫn dắt Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.