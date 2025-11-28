Tạo những lớp công dân Thủ đô tự tin hội nhập, đậm dấu ấn ngàn năm văn hiến

TPO - Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị Đoàn thanh niên thành phố phải là đơn vị đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ đột phá về nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, tạo ra những lớp công dân Thủ đô thời đại mới tự tin hội nhập với quốc tế và mang đậm dấu ấn của con người Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 435 đại biểu đại diện hơn 600 nghìn đoàn viên Thủ đô.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Tới dự Đại hội có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

3.000 công trình về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ

Với tinh thần hành động khát vọng – sáng tạo – tiên phong, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tuổi trẻ Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Anh Nguyễn Tiến Hưng﻿ - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trong đó, 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Toàn Đoàn có 3.000 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 50 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm/dịch vụ đầu ra.

Hằng năm, Thành Đoàn triển khai tối thiểu 1 công trình thanh niên hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các xã, phường trên địa bàn thành phố; Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Hàng năm, ít nhất 50.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ, 8.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Cả nhiệm kỳ thành lập được 1.000 tổ chức Đoàn, Hội, tổ đội nhóm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và tại các khu chung cư; trong đó, thành lập mới và duy trì hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong khu công nghiệp.

Đại hội trao tặng biển tượng trưng công trình thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội triển khai phong trào “Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong trong kỷ nguyên mới” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Thủ đô”. Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá. Cụ thể, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với tình hình mới; triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi.

Một số đề án trọng điểm nhiệm kỳ, gồm: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Thủ đô trên không gian mạng giai đoạn 2025 – 2030; Hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2025 – 2030; Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2023 – 2030; Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong khối học sinh sinh viên tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học Phổ thông, Trung cấp nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 – 2023; Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp giai đoạn 2025 – 2030.

Xung phong đảm nhận và triển khai hiệu quả khâu khó, việc mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà Hà cho biết, trong giai đoạn đất nước phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” và “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”.

Bà Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra những mục tiêu, định hướng chiến lược cho sự phát triển của Thủ đô. Trong tầm nhìn mới, Thành phố quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, xây dựng và phát triển Hà Nội thực sự là Thủ đô Xã hội chủ nghĩa; đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực…

“Đây là mục tiêu và khát vọng lớn lao, đòi hỏi sự chung tay của toàn hệ thống chính trị và thanh niên chính là lực lượng quan trọng, tiên phong trong tiến trình thực hiện sứ mệnh này”, bà Hà nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Đoàn Thanh niên thành phố đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Trong bối cảnh khoa học công nghệ bùng nổ, mạng xã hội trở thành kênh thông tin phổ biến nhất nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch không ngừng thực hiện Chiến lược diễn biến hòa bình thông qua nhiều luồng thông tin độc hại, sai trái.

Do đó, cần triển khai sâu, triển khai rộng đến từng lứa tuổi, từng đối tượng thanh thiếu nhi cần được tập huấn và trang bị năng lực, nhận biết sắc bén để có thể chủ động đấu tranh và phản bác hiệu quả đối với các quan điểm sai trái.

“Đây chính là nhiệm vụ chiến lược nhằm củng cố vững chắc tình cảm, niềm tin và bản lĩnh cho thanh niên, đảm bảo cho thế hệ thanh niên Thủ đô luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng và xứng đáng là lực lượng, kế tục xây dựng để bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước”, bà Hà nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, Đoàn Thanh niên thành phố mạnh dạn xung phong đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới; thanh niên tiên phong làm chủ khoa học công nghệ.

Đoàn thanh niên phải là đơn vị đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ đột phá về nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, tạo ra những lớp công dân Thủ đô thời đại mới tự tin hội nhập với quốc tế và mang đậm dấu ấn của con người Hà Nội ngàn năm văn hiến", bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng bức trướng tới Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

﻿Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội﻿ phát biểu nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: Xuân Tùng