Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hàng thi đua '6 nhất' với doanh nhân trẻ Việt Nam

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hàng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ thi đua thực hiện "6 nhất": tiên phong nhất - sáng tạo nhất - dấn thân nhất - đoàn kết nhất - hội nhập nhất - nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá ấn tượng; đưa nước ta chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng, có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện; là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều việc làm, sinh kế cho người lao động.

Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng ghi nhận, những kết quả đáng tự hào nêu trên có phần đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ - những doanh nhân mang trong mình dòng máu Việt với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trí tuệ, sáng tạo, văn minh, dũng cảm dấn thân vào thương trường và luôn nỗ lực để khẳng định mình, khẳng định vị thế của doanh nhân Việt Nam.

Sự nỗ lực, trưởng thành và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo sự cộng hưởng, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng doanh nhân trẻ nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

“Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, chúng ta có một lực lượng doanh nhân trẻ năng động, tiên phong, khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực kinh doanh mới, sáng tạo và khó”, Thủ tướng ghi nhận.

Nghĩ sâu làm lớn, lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Nhấn mạnh bối cảnh thế giới nhiều biến động và kỷ nguyên mới của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: “Tôi rất mong là tuổi trẻ, trong đó có doanh nhân trẻ phải có tầm nhìn xa trông rộng và nghĩ sâu làm lớn; phải biết coi trọng tri thức, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm thì chúng ta mới không bỏ lỡ thời cơ và mới thực hiện được phương châm là không cầu toàn, không nóng vội mà không bỏ lỡ cơ hội”.

Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và toàn thể cộng đồng doanh nhân trẻ thực hiện "6 tiên phong".

Cụ thể, là tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới.

Tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn.

Tiên phong trong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Tiên phong trong đóng góp xây dựng chính sách, tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trẻ; tiếp tục chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, tổng hợp các vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị kịp thời tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng phát triển nhanh, bền vững.

Tiên phong đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân.

Tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống “chia ngọt, sẻ bùi”, “tương thân, tương ái”, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nhân trẻ về "6 tiên phong" và phong trào thi đua "6 nhất". Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao thông điệp hành động của Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam VIII là “Doanh nhân trẻ Việt Nam Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới - Góp phần xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ thi đua thực hiện "6 nhất": tiên phong nhất - sáng tạo nhất - dấn thân nhất - đoàn kết nhất - hội nhập nhất - nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể quan tâm tạo thuận lợi và đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục chủ động, sáng tạo, nuôi dưỡng, gắn kết và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng lẵng hoa chúc mừng Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Xuân Tùng