Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP, tạo việc làm cho 8 triệu lao động

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số từ 35.000 - 50.000 hội viên, một quy mô lớn chưa từng có. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với tinh thần hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Dự Đại hội có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của 900 đại biểu chính thức là các doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 21.000 hội viên doanh nhân trẻ cả nước.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Xuân Tùng

Tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất Đại hội, anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, đứng trước cả những cơ hội lớn lẫn thách thức không nhỏ từ bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Doanh nhân trẻ là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế, là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, kiến tạo giá trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá kết quả xây dựng tổ chức và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII và những năm tiếp theo.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi); kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Ủy ban T.Ư Hội khóa VII và hiệp thương bầu Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII thực sự là tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh vững vàng, năng lực, đạo đức, uy tín, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của đông đảo doanh nhân trẻ cả nước, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.

“Nhiệm kỳ VII vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, vững vàng vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và tích cực tham gia trách nhiệm xã hội. Chúng ta tự hào về những thành tựu đó. Giờ đây, chúng ta hội tụ về đây để cùng nhau quyết định tương lai của tổ chức Hội trong 5 năm tới”, anh Đặng Hồng Anh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động

Trong nhiệm kỳ VII vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã gặt hái nhiều thành thành tựu nổi bật và thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng. Những dấu ấn của nhiệm kỳ tạo nền tảng quan trọng để Hội bước vào nhiệm kỳ VIII với tâm thế tự tin và quyết tâm mạnh mẽ hơn để tiếp tục kiến tạo giá trị, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Với tinh thần “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII xác định, tầm nhìn đến năm 2045 - thời điểm Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN.

Anh Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VII, trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những trọng tâm lớn của nhiệm kỳ VIII là chiến lược phát triển tổ chức. Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng Hội viên lên con số từ 35.000 - 50.000 hội viên, một quy mô lớn chưa từng có. 100% Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành và các câu lạc bộ trực thuộc hoạt động hiệu quả và chuyển đổi toàn diện sang vận hành số; 95% hội viên được đào tạo về quản trị hiện đại, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Đây là những con số cho thấy một thế hệ doanh nhân trẻ đang dám nhận trách nhiệm lớn hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.