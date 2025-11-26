Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đoàn đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc báo công dâng Bác

Xuân Tùng







TPO - Đại diện đội ngũ doanh nhân trẻ báo công dâng Bác, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ quyết tâm là lực lượng tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; làm chủ khoa học công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế xanh và thực hành ESG, đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới.

Sáng 26/11, Đoàn đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tề tựu tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tham dự lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tp-daihoi-doanhnhantre-baocong13.jpg
Đoàn đại biểu báo công dâng vòng hoa với dòng chữ "Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra tại Hà Nội (trong hai ngày 26 – 27/11), với khẩu hiệu hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Đại hội có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu.

Đại hội là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

tp-daihoi-doanhnhantre-baocong1.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong4.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong5.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong3.jpg
Đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII tại lễ báo công dâng Bác. Ảnh: Xuân Tùng

Báo công dâng Bác, anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2022 - 2025, với tinh thần “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu đất nước.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo ra doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

tp-daihoi-doanhnhantre-baocong10.jpg
Anh Đặng Hồng Anh phát biểu báo công dâng Bác. Ảnh: Xuân Tùng

Trong 3 năm qua, Hội đã tổ chức 8.840 hoạt động sôi nổi, thiết thực, chất lượng trên các lĩnh vực như: đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại, giao lưu liên kết, hợp tác quốc tế, văn hóa thể thao, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.

Nổi bật, có nhiều hoạt động lớn, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với cộng đồng, xã hội như Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

“Hoạt động của Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần tạo nên thế hệ doanh nhân mới của đất nước có khát vọng, hoài bão, tri thức, có trí tuệ, đã và đang là những hạt nhân đi đầu trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp lớn của quốc gia; tham gia vào các cơ quan dân cử từ Trung ương đến địa phương, có tiếng nói quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế của đất nước”, anh Đặng Hồng Anh nói.

tp-daihoi-doanhnhantre-baocong6.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong7.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong8.jpg

Đại diện cho cộng đồng doanh nhân trẻ, anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định tuyệt đối trung thành với lý tưởng, với con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động của Đại hội VIII: “Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Đồng thời, cộng đồng doanh nhân trẻ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới. Là lực lượng tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; làm chủ khoa học công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế xanh và thực hành ESG, đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam có “Tâm - Tầm - Tài - Trí - Tín”, giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với cộng đồng.

Trước đó, đoàn đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành kính đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm đường Bắc Sơn.

tp-daihoi-doanhnhantre-baocong12.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong14.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong15.jpg
Đoàn đại biểu Đại hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tùng
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong16.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong17.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong19.jpg
tp-daihoi-doanhnhantre-baocong21.jpg
Xuân Tùng
