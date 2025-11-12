Dấu ấn tiên phong của doanh nhân trẻ Việt Nam, góp sức cùng đất nước vươn tầm

TPO - “Doanh nhân trẻ hôm nay đang đứng trước vận hội lớn nhất trong 32 năm qua, khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập sâu với kinh tế thế giới. Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ là làm giàu cho bản thân mà còn góp phần đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế, để thế giới biết đến người Việt thông minh, sáng tạo và tử tế”, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Đặng Hồng Anh – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có chia sẻ về dấu ấn nhiệm kỳ qua và vai trò tiên phong của doanh nhân trẻ và tầm nhìn cho giai đoạn mới.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nhiệm kỳ của hành động

- Thưa anh, nhìn lại chặng đường ba năm qua, anh đánh giá thế nào về những dấu ấn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ VII?

Khi bước vào nhiệm kỳ VII, nền kinh tế Việt Nam đối diện nhiều thách thức chưa từng có, từ hậu quả đại dịch COVID-19, lạm phát, biến động chuỗi cung ứng đến yêu cầu chuyển đổi xanh - chuyển đổi số. Trong bối cảnh ấy, đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển.

Trong ba năm qua, Hội đã triển khai hơn 8.840 hoạt động, bao gồm hơn 1.000 hoạt động đối thoại chính sách, gần 4.000 hoạt động xúc tiến thương mại và liên kết đầu tư, đồng thời triển khai 441 hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Singapore; hơn 1.400 chương trình đào tạo, hơn 1.100 hoạt động văn hóa – thể thao và hơn 1.450 chương trình thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.

Đến nay, Hội quy tụ hơn 21.000 hội viên tại 34 tỉnh, thành phố và 16 câu lạc bộ trực thuộc, trở thành mạng lưới doanh nhân trẻ rộng khắp, năng động và có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp.

- Hoạt động đối thoại thoại chính sách là một trong những điểm nhấn của Hội Doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ vừa qua. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về dấu ấn nổi bật này?

Đây thực sự là một trong những trọng tâm của nhiệm kỳ vừa qua. Hội không chỉ là nơi tập hợp doanh nhân mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước. Hàng nghìn cuộc đối thoại và tọa đàm đã được tổ chức để lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nhân trẻ.

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã để lại nhiều kết quả ấn tượng.

Đặc biệt, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025, do Hội chủ trì, đã trở thành không gian lớn để doanh nhân trẻ đóng góp ý kiến xây dựng chính sách với hơn 3.000 ý kiến hiến kế, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và phát triển kinh tế xanh.

Tiếng nói của doanh nhân trẻ không còn dừng ở phạm vi Hội mà đã được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương lắng nghe và ghi nhận, minh chứng cho sự trưởng thành của phong trào Doanh nhân trẻ trong thời kỳ mới.

Tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị

- Chúng ta đang sống và có những chuyển mình nhanh chóng trong thời đại công nghệ số, kinh tế số, xã hội số. Tinh thần “tiên phong” của doanh nhân trẻ trong thời đại số hóa được thể hiện thế nào, thưa anh?

Thanh niên luôn nhạy bén nhất với cái mới và doanh nhân trẻ phải là người dẫn dắt. Chúng ta đang đứng trước các quyết sách chiến lược quốc gia như Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Doanh nhân trẻ không thể đứng ngoài cuộc.

Chúng tôi tiên phong bằng cách dấn thân vào những lĩnh vực khó nhất, mới nhất như chuyển đổi số, công nghệ cao, kiến tạo những giá trị mới, và quan trọng là tạo ra hàng triệu việc làm, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung. Chúng tôi xem việc phát triển kinh tế tư nhân, vốn được xác định là “động lực quan trọng nhất”, là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết thoả thuận với các đối tác.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt mục tiêu 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất, 40% doanh nghiệp thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển thường xuyên, đồng thời triển khai chương trình “AI for SMEs” cho 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm biến công nghệ cao thành công cụ cạnh tranh thực tiễn, không chỉ là khẩu hiệu.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội VIII là “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị – Vững bước vào kỷ nguyên mới”, thể hiện quyết tâm không chỉ tạo lợi nhuận mà còn kiến tạo giá trị cho xã hội, nâng cao chất lượng, uy tín của các giải thưởng mang tầm quốc gia như Sao Vàng đất Việt, Sao Đỏ, Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc để đưa sản phẩm và trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Chúng tôi xác định sáu trụ cột chiến lược đến năm 2030: Phát triển 35.000 hội viên và tạo ra 8 triệu việc làm, đóng góp 15% GDP quốc gia, đưa 50 doanh nghiệp hội viên tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hình thành 5 trung tâm đổi mới sáng tạo vùng và 5 trung tâm One-Stop-Service hỗ trợ doanh nhân, lan tỏa hình ảnh doanh nhân trẻ Việt Nam trên nền tảng số, đồng thời thúc đẩy văn hóa doanh nhân gắn với ESG – phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

- Anh có thể chia sẻ hoạt động của Hội trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển thế hệ kế cận trong thời gian tới?

Chúng tôi triển khai chương trình “1 kèm 1”, doanh nhân đi trước trực tiếp cố vấn và hỗ trợ dự án khởi nghiệp từ vốn, công nghệ quản trị đến đầu ra sản phẩm. Nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, và nhiệm kỳ tới đặt mục tiêu hỗ trợ 100 dự án, trong đó 30% gọi vốn thành công.

Chương trình “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” cũng là một vườn ươm để vinh danh và tạo động lực cho các bạn trẻ, xây dựng hình mẫu thành công để thanh niên noi theo.

Bên cạnh đó, một mục tiêu chiến lược là hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp thông qua sáng kiến “Mỗi Doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phòng ngừa rủi ro. Đây chính là cách chúng tôi xây dựng lực lượng và nền móng cho phong trào thanh niên làm kinh tế trong 10 – 20 năm tới.

- Thông điệp anh muốn gửi gắm đến các doanh nhân trẻ và thanh niên cả nước trước thềm Đại hội VIII là gì?

Chúng ta đang sống trong một thời đại hào hùng, thời đại mà đất nước kỳ vọng ở người trẻ nhiều nhất. Đất nước đang “vươn mình” và cần những người trẻ dám nhận lãnh trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng tổ chức ﻿hơn 1.450 chương trình thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.

Tôi muốn nhắn nhủ rằng, làm doanh nhân trẻ không chỉ là hành trình làm giàu cho bản thân, mà là một hành trình phụng sự Tổ quốc. Hãy mang tinh thần của thanh niên - tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, tinh thần đổi mới và sáng tạo - vào trong từng hoạt động sản xuất kinh doanh.