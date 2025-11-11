Làm chủ những công nghệ 'hệ thần kinh trung ương' của xã hội số

TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường mở ra không gian mới của tri thức, sáng tạo và quản trị. Những công nghệ này đang được xem như “hệ thần kinh trung ương” của xã hội số, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải trở thành lực lượng nòng cốt, không chỉ học mà còn dẫn dắt công nghệ vì con người, vì đất nước.

Chiều 11/11, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bản sao số và thực tế ảo, thực tế tăng cường với chủ đề “Thu hút và quản lý nhân lực trong kỷ nguyên AI”.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trực tiếp và trực tuyến qua các nền tảng của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, với sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp cùng hơn 800 sinh viên thuộc các chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường trong và ngoài nước.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật mở để sinh viên, giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần bồi dưỡng đội ngũ sinh viên công nghệ năng động, sáng tạo, có năng lực làm chủ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, bản sao số và thực tế ảo, thực tế tăng cường.

Phát biểu tại hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN khẳng định, đây là một trong chuỗi hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực của hội viên, sinh viên Việt Nam chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo anh Triết, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường không còn là những khái niệm xa vời trong phòng thí nghiệm. Chúng đang tái định hình cách con người học tập, làm việc và giao tiếp, mở ra không gian mới của tri thức, sáng tạo và quản trị.

Những công nghệ này đang được xem như “hệ thần kinh trung ương” của xã hội số khi dữ liệu, cảm xúc và hành vi con người được kết nối trong một cấu trúc thống nhất. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải trở thành lực lượng nòng cốt, không chỉ học công nghệ mà còn dẫn dắt công nghệ vì con người và vì đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Trong thời gian qua, các phong trào của sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học đã tạo nên môi trường thuận lợi để mỗi sinh viên phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và khát vọng sáng tạo của mình. Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên như một điểm hẹn mới của tri thức giúp sinh viên có thể gặp gỡ, đối thoại và cùng chia sẻ những thành quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược.

“Chúng tôi mong rằng hội thảo hôm nay không chỉ là một bước khởi đầu đầy ý nghĩa và sẽ mở ra hành trình mới cho tri thức trẻ được gặp nhau, kết nối và cùng nhau kiến tạo tương lai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường nói riêng và các lĩnh vực công nghệ chiến lược nói chung.

Thông qua chuỗi hội thảo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn các bạn sinh viên, đội ngũ giảng viên, kỹ sư, các nhà nghiên cứu trẻ trong và ngoài nước cùng tạo dựng một cộng đồng học thuật năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

TS. Mai Tấn Tài trình bày tham luận tại hội thảo.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tặng hoa tri ân Ban cố vấn của hội thảo.