Người trẻ Việt nuôi giấc mơ làm chủ công nghệ hàng không, vũ trụ

TPO - Theo GS Trần Hồng Thái, lĩnh vực hàng không, vũ trụ không còn là những ngành công nghiệp hay công nghệ xa vời, mà giờ đây là lĩnh vực công nghệ cao, là một trong những trụ cột chiến lược để bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Công nghệ Hàng không, vũ trụ. Đây là hội thảo số 2 trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo định hướng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Hội thảo diễn ra trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của nhà khoa học, trí thức trẻ, các chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp và hơn 1.000 sinh viên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Hàng không, vũ trụ trong và ngoài nước.

Góp vào giấc mơ "làm chủ" bầu trời

Phát biểu tại Hội thảo, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN dẫn số liệu, đến năm 2030, Việt Nam sẽ cần khoảng 1,3 đến 1,5 triệu nhân lực công nghệ cao, những con người có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và làm việc trong các lĩnh vực công nghệ mới, trong đó, công nghệ hàng không, vũ trụ là một trong những ngành đòi hỏi trình độ và tư duy sáng tạo hàng đầu.

"Tuy nhiên, theo thực tế, chúng ta mới chỉ đáp ứng được chưa đến một nửa nhu cầu đó. Nghe qua có vẻ là một thách thức, nhưng tôi tin đó chính là cơ hội của thế hệ sinh viên hôm nay, thanh niên Việt Nam đủ năng lực, đủ bản lĩnh, đủ khát vọng để làm chủ khoa học công nghệ, chinh phục không gian và sáng tạo tương lai", anh Lâm Tùng nói.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

Theo anh Tùng, mỗi mô hình nghiên cứu khí động học, mỗi bản thiết kế vệ tinh, mỗi ý tưởng công nghệ bay thông minh của các bạn, dù nhỏ bé đến đâu, đều sẽ là một viên gạch nhỏ góp vào nền móng cho giấc mơ Việt Nam làm chủ bầu trời và không gian.

Thông qua hội thảo, Hội SVVN đặt mục tiêu tập hợp và lan tỏa các sáng kiến, đề xuất, kết quả nghiên cứu của sinh viên và chuyên gia trẻ trong và ngoài nước, làm cơ sở hình thành mạng lưới sinh viên tài năng công nghệ Việt Nam toàn cầu.

Từ đây, sẽ kết nối các nhà nghiên cứu, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư trẻ trong và ngoài nước, hướng tới xây dựng một cộng đồng học thuật vững mạnh, sáng tạo và cống hiến vì một Việt Nam phát triển, tự cường và làm chủ công nghệ hàng không, vũ trụ trong tương lai.

Hội thảo đã quy tụ nhiều tham luận tiêu biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, trong đó có: PGS.TS Trương Ninh Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với chủ đề “Đào tạo và nghiên cứu Công nghệ hàng không vũ trụ tại Đại học Quốc gia Hà Nội”; TS. Vũ Anh Tuân - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với chủ đề “Phát triển Công nghệ vũ trụ tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam: Chiến lược, nền tảng và cơ hội cho nguồn nhân lực tương lai”...

﻿ ﻿ Toàn cảnh Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Công nghệ Hàng không, vũ trụ.

Dám chinh phục thách thức cao nhất của tri thức

Chia sẻ tại hội thảo, GS.TS Trần Hồng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, lĩnh vực công nghệ hàng không, vũ trụ được Đảng và nhà nước Việt Nam quan tâm từ sớm, ngay từ khi đất nước còn gian khó đã có Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ, đã có những cán bộ được cử đi đào tạo tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Công nghệ hàng không vũ trụ được khẳng định là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam, với ba sản phẩm chính: vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất và hệ thống điều khiển vệ tinh; thiết bị bay không người lái.

Lĩnh vực hàng không, vũ trụ không còn là những ngành công nghiệp hay công nghệ xa vời. Hàng không, vũ trụ giờ đây là lĩnh vực công nghệ cao, là một trong những trụ cột chiến lược để bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

GS.TS Trần Hồng Thái phát biểu tại chương trình.

"Để phát triển được những lĩnh vực này, chúng ta cần những con người tài năng, những con người đam mê khoa học, những con người dám chinh phục những thách thức cao nhất của tri thức", GS.TS Trần Hồng Thái nói.

GS.TS Trần Hồng Thái tin rằng, khi sinh viên được trang bị kiến thức cơ sở vững chắc sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho các vị trí nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Các cơ hội hợp tác và phát triển rất rộng mở: từ các chương trình thực tập, tham gia vào các dự án R&D cụ thể, đến việc thực hiện các đồ án tốt nghiệp gắn liền với những bài toán thực tiễn của Trung tâm.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa tri ân Ban cố vấn Hội thảo.