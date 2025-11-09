'Người gác cổng' thông tin tích cực trên môi trường mạng

TPO - Theo anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, mỗi đoàn viên cần trở thành “người gác cổng" thông tin tích cực - người phát hiện, báo tin kịp thời những hành vi xâm phạm an ninh mạng, và hơn hết là người lan tỏa các giá trị nhân văn, yêu thương và đoàn kết trên môi trường mạng.

Sáng 9/11, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Tọa đàm “Từ Công ước Hà Nội đến trách nhiệm và hành động của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số”.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 100 điểm cầu, có sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Công ước Hà Nội - Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa số an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật.

Theo đó, các cơ sở Đoàn cần phối hợp với tổ chức thành viên trong và ngoài khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để triển khai các diễn đàn, cuộc thi, sáng kiến thanh niên về an ninh mạng, pháp luật số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, có thể tổ chức mô hình “Ngày pháp luật số cho thanh niên”, “Sinh viên với pháp luật quốc tế” hay các cuộc thi “Lập trình, sáng tạo công nghệ về công nghệ sạch – không gian mạng sạch”, với sự tham gia của đoàn viên, sinh viên, chuyên gia pháp lý và lập trình viên trẻ.

Phát động phong trào “Thanh niên Mặt trận - hành động trách nhiệm trong không gian số”, tận dụng nền tảng “Mặt trận số”, “Trí tuệ nhân tạo của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương” để chia sẻ sáng kiến, phản ánh vi phạm và truyền tải các thông tin tích cực trên không gian mạng.

Phong trào này hướng tới việc mỗi đoàn viên đều trở thành “người gác cổng" thông tin tích cực - người phát hiện, báo tin kịp thời những hành vi xâm phạm an ninh mạng, và hơn hết là người lan tỏa các giá trị nhân văn, yêu thương và đoàn kết trên môi trường mạng.

Tại phần chuyên đề, TS. Đỗ Việt Cường - giảng viên Khoa Luật Quốc tế đã trình bày tham luận “Công ước Hà Nội - nền tảng pháp lý quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng”, phân tích ý nghĩa, vai trò của Công ước trong hệ thống pháp luật quốc tế và những cơ hội, thách thức đặt ra cho Việt Nam.

Tiếp đó, TS. Nguyễn Khắc Hải - giảng viên Khoa Tư pháp Hình sự đã chia sẻ về hành lang pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và những yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm pháp lý trong kỷ nguyên số, giúp đoàn viên, sinh viên có thêm góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của pháp luật trong bảo vệ không gian mạng an toàn, minh bạch và nhân văn.

Tọa đàm là dịp để tuổi trẻ hiểu rõ hơn giá trị của Công ước Hà Nội, cơ hội để khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số. Mỗi đoàn viên cần trở thành một công dân số có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và hiện đại.