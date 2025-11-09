Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

'Người gác cổng' thông tin tích cực trên môi trường mạng

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, mỗi đoàn viên cần trở thành “người gác cổng" thông tin tích cực - người phát hiện, báo tin kịp thời những hành vi xâm phạm an ninh mạng, và hơn hết là người lan tỏa các giá trị nhân văn, yêu thương và đoàn kết trên môi trường mạng.

Sáng 9/11, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Tọa đàm “Từ Công ước Hà Nội đến trách nhiệm và hành động của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 100 điểm cầu, có sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Công ước Hà Nội - Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa số an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật.

z7204538730650-c08767657f76494ec04d0a3651f5c5bb-4484.jpg
Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại chương trình.

Theo đó, các cơ sở Đoàn cần phối hợp với tổ chức thành viên trong và ngoài khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để triển khai các diễn đàn, cuộc thi, sáng kiến thanh niên về an ninh mạng, pháp luật số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, có thể tổ chức mô hình “Ngày pháp luật số cho thanh niên”, “Sinh viên với pháp luật quốc tế” hay các cuộc thi “Lập trình, sáng tạo công nghệ về công nghệ sạch – không gian mạng sạch”, với sự tham gia của đoàn viên, sinh viên, chuyên gia pháp lý và lập trình viên trẻ.

Phát động phong trào “Thanh niên Mặt trận - hành động trách nhiệm trong không gian số”, tận dụng nền tảng “Mặt trận số”, “Trí tuệ nhân tạo của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương” để chia sẻ sáng kiến, phản ánh vi phạm và truyền tải các thông tin tích cực trên không gian mạng.

Phong trào này hướng tới việc mỗi đoàn viên đều trở thành “người gác cổng" thông tin tích cực - người phát hiện, báo tin kịp thời những hành vi xâm phạm an ninh mạng, và hơn hết là người lan tỏa các giá trị nhân văn, yêu thương và đoàn kết trên môi trường mạng.

z7204538776579-c01b1087919e7958ca98434197a8abf6.jpg
Diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Tại phần chuyên đề, TS. Đỗ Việt Cường - giảng viên Khoa Luật Quốc tế đã trình bày tham luận “Công ước Hà Nội - nền tảng pháp lý quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng”, phân tích ý nghĩa, vai trò của Công ước trong hệ thống pháp luật quốc tế và những cơ hội, thách thức đặt ra cho Việt Nam.

Tiếp đó, TS. Nguyễn Khắc Hải - giảng viên Khoa Tư pháp Hình sự đã chia sẻ về hành lang pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và những yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm pháp lý trong kỷ nguyên số, giúp đoàn viên, sinh viên có thêm góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của pháp luật trong bảo vệ không gian mạng an toàn, minh bạch và nhân văn.

img-0312.jpg
Tọa đàm có sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
z7204538682076-9808e8d5109d48db8bc4625646ad39ae.jpg
Ban Tổ chức tặng hoa cho các diễn giả.

Tọa đàm là dịp để tuổi trẻ hiểu rõ hơn giá trị của Công ước Hà Nội, cơ hội để khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số. Mỗi đoàn viên cần trở thành một công dân số có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và hiện đại.

Châu Linh Châu Linh
#an ninh mạng #thanh niên #Công ước Hà Nội #trí tuệ nhân tạo #pháp luật số #sáng kiến thanh niên #môi trường mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục