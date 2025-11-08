Ấm lòng thanh niên Gia Lai giúp người dân khắc phục hậu quả do bão

TPO - Bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai khiến 2 người chết, gần 200 nhà dân bị sập, hơn 12.400 nhà tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu hư hại. Lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau bão.