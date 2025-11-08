Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Ấm lòng thanh niên Gia Lai giúp người dân khắc phục hậu quả do bão

Tiền Lê

TPO - Bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai khiến 2 người chết, gần 200 nhà dân bị sập, hơn 12.400 nhà tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu hư hại. Lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau bão.

4a976317031e8f40d60f.jpg
Thanh niên phường Quy Nhơn Đông dọn cành cây﻿ ở trường học, trụ sở.
577026872-122150645396816512-8563482345024117150-n.jpg
Lực lượng Công an phường Quy Nhơn Đông di chuyển các vật dụng bị bão cuốn trôi﻿ lại cho người dân.
577444470-122150645732816512-7863258376286270344-n.jpg
577594148-122150645714816512-4240877913154457982-n.jpg
577620920-122150645426816512-5858105302501452775-n.jpg
Lực lượng Công an phường Quy Nhơn chặt gọn các cây đổ.
577766779-122150542238816512-4224786706015512078-n.jpg
578644811-122150542160816512-3566424116655873969-n.jpg
Công an, dân quân xã Phù Mỹ Bắc khiêng bê tông, khung cửa nhà dân bị bão đánh sập.
2152971843957332931-1.jpg
2152971843957332931.jpg
Thanh niên xã Phù Mỹ Đông dọn rác, bùn đất bị cuốn vào nhà.
1.jpg
Công an phường Hoài Nhơn Bắc sắp xếp lại các vật dụng bị sóng đánh dạt vào bờ.
2.jpg
4.jpg
8.jpg
12.jpg
Đoàn viên thanh niên cùng Công an phường Hoài Nhơn Bắc dọn rác, giúp người dân biển sớm trở lại công việc.
577845239-122150655458816512-7170577064639905944-n.jpg﻿
Công an phường Hoài Nhơn Tây lợp ngói lại giúp nhà dân.
2575435771070288710-2.jpg﻿
﻿2575435771070288710-1.jpg
c3818fa750aadcf485bb.jpg
Lực lượng bộ đội, dân quân xã Phù Mỹ Nam lợp mái nhà, dọn cây ngả vào làm hư hỏng đường dây điện.
tien-phong.jpg
Đoàn viên xã Tuy Phước tiếp nước cho người dân.
3476761567246944303-2.jpg
a7db21a7bbac37f26ebd.jpg
... dọn sạch rác trên đường.
1678164418569562740.jpg
Dân quân xã Tuy Phước Đông hỗ trợ dân di chuyển tài sản về lại nhà.
6268d74bf440781e2151.jpg
Nữ cán bộ Đoàn xã Tuy Phước Đông thu gom vật dụng bị hư hỏng.
4137301656041741055.jpg﻿
590b1f746979e527bc68.jpg﻿
4100c43d8430086e5121.jpg
Đoàn viên xã Ia Mrơn dọn sạch bùn đất căn nhà bị ngập úng trên địa bàn.
6a265963466eca30937f.jpg
fd83f70ee6036a5d3312.jpg
Nhà dân xã biên giới Ia Pôn bị tốc mái, lực lượng biên phòng nhặt tôn lợp lại.
﻿c11a02a2f3aa7ff426bb.jpg﻿
bbce382ac6224a7c1333.jpg
805e7b2e852609785037.jpg
Đoàn viên phường An Khê lợp lại mái nhà cho người dân.
﻿577813107-1149642510690927-4384592825983326923-n.jpg
578261072-1149642484024263-6918794687744797256-n.jpg
579046292-1149642777357567-6972888788137185805-n.jpg
Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, trao quà động viên lực lượng đoàn viên, dân quân ở phường Quy Nhơn Đông.
Tiền Lê
#bão số 13 #Tỉnh Đoàn Gia Lai #hỗ trợ dân #thiệt hại #thanh niên #xây dựng lại #lợp lại mái nhà #thiệt hại về tài sản #xã Tuy Phước #phường Quy Nhơn Đông

