Ấm lòng thanh niên Gia Lai giúp người dân khắc phục hậu quả do bão

TPO - Bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai khiến 2 người chết, gần 200 nhà dân bị sập, hơn 12.400 nhà tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu hư hại. Lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại sau bão.
Lực lượng Công an phường Quy Nhơn chặt gọn các cây đổ.
Công an, dân quân xã Phù Mỹ Bắc khiêng bê tông, khung cửa nhà dân bị bão đánh sập.
Thanh niên xã Phù Mỹ Đông dọn rác, bùn đất bị cuốn vào nhà.
Đoàn viên thanh niên cùng Công an phường Hoài Nhơn Bắc dọn rác, giúp người dân biển sớm trở lại công việc.
Công an phường Hoài Nhơn Tây lợp ngói lại giúp nhà dân.
Lực lượng bộ đội, dân quân xã Phù Mỹ Nam lợp mái nhà, dọn cây ngả vào làm hư hỏng đường dây điện.
... dọn sạch rác trên đường.
Dân quân xã Tuy Phước Đông hỗ trợ dân di chuyển tài sản về lại nhà.
Đoàn viên xã Ia Mrơn dọn sạch bùn đất căn nhà bị ngập úng trên địa bàn.
Nhà dân xã biên giới Ia Pôn bị tốc mái, lực lượng biên phòng nhặt tôn lợp lại.
Đoàn viên phường An Khê lợp lại mái nhà cho người dân.
Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, trao quà động viên lực lượng đoàn viên, dân quân ở phường Quy Nhơn Đông.