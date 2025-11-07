Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ

TPO - Những ngày qua, hàng trăm đoàn viên thanh niên tại Hà Tĩnh đã tham gia hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả sau lũ để ổn định lại cuộc sống.
Sau đợt mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ, tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp các hộ dân lau chùi, sắp xếp lại nhà cửa và ổn định cuộc sống. Ảnh: HN
Hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện không ngại khó khăn, lội bùn, vận chuyển đồ đạc, san gạt bùn đất... đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ Cẩm Duệ.
Ngay sau khi nước rút, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn phường Hà Huy Tập đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ Trường Mầm non 1 thu dọn bùn đất, vệ sinh khuôn viên, giúp nhà trường sớm ổn định lại công tác dạy và học sau đợt mưa lũ.
Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ phường Hà Huy Tập trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.