Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ

Hoài Nam

TPO - Những ngày qua, hàng trăm đoàn viên thanh niên tại Hà Tĩnh đã tham gia hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả sau lũ để ổn định lại cuộc sống.

543483589051867652.jpg
56e4d2ea559dd9c3808c.jpg
Sau đợt mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ, tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp các hộ dân lau chùi, sắp xếp lại nhà cửa và ổn định cuộc sống. Ảnh: HN
21d2fc077a70f62eaf61.jpg
1875249543404789413.jpg
Hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện không ngại khó khăn, lội bùn, vận chuyển đồ đạc, san gạt bùn đất... đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ Cẩm Duệ.
3505854314098336882-8302.jpg
Tại xã Cẩm Bình, những ngày qua lực lượng thanh niên đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
530d7ec079b1f5efaca0.jpg
Các con đường mấy ngày trước bị ngập sâu, khi nước rút để lại rác gây ô nhiễm, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng tham gia dọn dẹp để đảm bảo môi trường.
ed7e33db34aab8f4e1bb-1698.jpg
Ngoài dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ, các đoàn viên thanh niên cùng với người dân hỗ trợ ngành chức năng đưa nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con vùng lũ.
4cd175cfe4a568fb31b4.jpg
2833840445151404777.jpg
Ngay sau khi nước rút, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn phường Hà Huy Tập đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ Trường Mầm non 1 thu dọn bùn đất, vệ sinh khuôn viên, giúp nhà trường sớm ổn định lại công tác dạy và học sau đợt mưa lũ.
4464cb7a5a10d64e8f01.jpg
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ góp phần chung tay cùng nhà trường và địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch đẹp cho các em nhỏ.
2833840445151404777-2.jpg
b10f8216137c9f22c66d.jpg
Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ phường Hà Huy Tập trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Hoài Nam
