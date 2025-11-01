Đội thanh niên xung kích phòng chống bão lũ trực 24/24 tại các điểm xung yếu Quảng Trị

TPO - Nhiều cơ sở Đoàn ở tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng thành lập đội thanh niên xung kích phòng chống bão lũ, túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu để hỗ trợ di dời, vận chuyển tài sản và nhu yếu phẩm cho bà con.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài trên địa bàn, tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều cơ sở Đoàn đã nhanh chóng thành lập đội thanh niên xung kích phòng chống bão lũ, túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu để hỗ trợ di dời, vận chuyển tài sản và nhu yếu phẩm cho bà con.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập bởi lũ.

Tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng như xã Hải Lăng, xã La Lay, xã Tuyên Phú, xã Quảng Trạch, xã Lệ Thủy… lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chủ động giúp người dân gia cố nhà cửa, dựng rào chắn tại khu vực ngập sâu, lắp đặt biển cảnh báo.

Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện đã kịp thời hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ, và người khuyết tật đến nơi an toàn trong đêm mưa lớn. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn vận động quyên góp lương thực, áo phao, đèn pin, nước uống, thuốc men, gửi đến các hộ dân bị cô lập và vùng khó tiếp cận, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng của tuổi trẻ Quảng Trị.

Nhu yếu phẩm, đồ ăn khô... lần lượt được gửi trao tới bà con vùng lũ.

Nước sạch, thực phẩm được thanh niên công an phối hợp cùng bà con vận chuyển tới những địa điểm bị cô lập.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị đã góp phần lan tỏa tinh thần xung kích - tình nguyện - sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong những ngày tới, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân.