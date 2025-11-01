Thanh niên Công an An Giang hướng về đồng bào miền Trung

TPO - Giữa lúc đồng bào miền Trung còn chồng chất khó khăn sau bão lũ, những chuyến xe nghĩa tình của Công an An Giang lại lên đường, chở thực phẩm thiết yếu và hơi ấm sẻ chia từ miền Tây gửi ra hỗ trợ người dân.

Sáng 1/11, tại phường Rạch Giá, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất phát đưa hàng hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do thiên tai. Chuyến xe gồm 15 tấn gạo, 4.500 thùng mì gói, thực phẩm đóng hộp, 10.000 quyển vở học sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá chuyến hàng khoảng 1 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng tiền mặt.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang tập kết hàng hoá cứu trợ đồng bào miền Trung.

Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết, những ngày qua, bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. "Những phần này quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’, ‘thương người như thể thương thân’ của cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang gửi tới đồng bào miền Trung”, anh Quốc nói.

Trung tá Quốc cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã chung tay đóng góp cho chương trình. Mong rằng chuyến hàng sẽ kịp thời đến tay đồng bào miền Trung, mang theo hơi ấm nghĩa tình và niềm tin yêu thương từ miền Tây Nam Bộ.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã phát động quyên góp trong toàn lực lượng, với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Những chuyến xe nghĩa tình của Công an An Giang xuất phát từ phường Rạch Giá, mang theo hơn 45 tấn hàng hóa cứu trợ người dân vùng bão lũ.