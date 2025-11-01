Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở và lũ chồng lũ tái diễn

TPO - Từ rạng sáng 1/11, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu, chia cắt. Các xã miền núi đứng trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, trong khi vùng hạ du có thể xuất hiện đợt lũ mới. Chính quyền địa phương đang khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo đó, từ rạng sáng 1/11 đến 8h ngày 1/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến vùng hạ du có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới. Trong khi đó, rất nhiều địa phương vùng núi phía tây Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ rạng sáng 1/11 đến 8h ngày 1/11, tại các khu vực xã, phường, đặc khu của tỉnh có mưa rất to phổ biến từ 100 - 250mm.

Hiện mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang lên trở lại.

Dự báo mưa lớn kéo dài đến sáng ngày 3/11. Khu vực các xã, phường phía Đông Trường Sơn có mưa rất to và có nơi có dông, lượng mưa có khả năng đạt từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm; lượng mưa khu vực phía bắc Tây Trường Sơn từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Khu vực các xã, phường còn lại có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa có khả năng đạt từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm

Hiện mực nước lũ các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh trở lại, gây ngập, chia cắt cục bộ nhiều nơi. Dự báo trong 24h tới, khu vực hạ du tỉnh Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ mới. Đặc biệt, tại các sông Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ có khả năng vượt báo động 3 gần 1m.

Thủy điện Đăkđrinh điều tiết nước hồ chứa qua cửa xả về hạ du.

Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi như xã Ngọc Linh, Sơn Tây, Thanh Bồng… tình trạng sạt lở xảy ra khắp nơi, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Trong ngày 31/10, ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn cứu trợ cùng hơn 100 người, gồm Công an, dân quân, cán bộ, thanh niên và người dân xã Ngọc Linh (một trong những nơi bị sạt lở nặng nhất tỉnh Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ vừa qua), nỗ lực tiếp cận khu vực còn bị cô lập do sạt lở.

Đoàn băng rừng, mở đường mòn trên các sườn đồi để tiếp tế lương thực cho hơn 400 hộ dân ở 5 thôn. Hàng trăm người dân cùng cán bộ địa phương dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường.

Mực nước hồ chứa Thủy điện Đăkđrinh hiện đang ở cao trình 407,77 mét.

Còn tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây cho biết, tranh thủ ngày 31/10 có nắng, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, xã đã huy động tối đa lực lượng làm xuyên đêm để khắc phục sạt lở đường tỉnh lộ 623 thông tuyến tạm thời vào trung tâm xã Sơn Tây, nơi có hơn 6.000 dân.

“Với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến công tác khắc phục sạt lở gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải chỉ đạo tạm dừng khắc phục sạt lở. Nếu mưa lớn vẫn tiếp tục như hiện nay, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra rất cao”, ông Giang cho biết.

Trong khi đó, 2 đơn vị quản lý 2 hồ thủy điện lớn nhất Quảng Ngãi là thủy điện Đăkđrinh và Nước Trong đã có thông báo sẽ tăng điều tiết xả lũ về phía hạ du.