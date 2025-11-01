Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở và lũ chồng lũ tái diễn

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ rạng sáng 1/11, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu, chia cắt. Các xã miền núi đứng trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, trong khi vùng hạ du có thể xuất hiện đợt lũ mới. Chính quyền địa phương đang khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo đó, từ rạng sáng 1/11 đến 8h ngày 1/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến vùng hạ du có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới. Trong khi đó, rất nhiều địa phương vùng núi phía tây Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ rạng sáng 1/11 đến 8h ngày 1/11, tại các khu vực xã, phường, đặc khu của tỉnh có mưa rất to phổ biến từ 100 - 250mm.

tp-f33cfc0924a0a9fef0b1.jpg
Hiện mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang lên trở lại.

Dự báo mưa lớn kéo dài đến sáng ngày 3/11. Khu vực các xã, phường phía Đông Trường Sơn có mưa rất to và có nơi có dông, lượng mưa có khả năng đạt từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm; lượng mưa khu vực phía bắc Tây Trường Sơn từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Khu vực các xã, phường còn lại có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa có khả năng đạt từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm

Hiện mực nước lũ các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh trở lại, gây ngập, chia cắt cục bộ nhiều nơi. Dự báo trong 24h tới, khu vực hạ du tỉnh Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ mới. Đặc biệt, tại các sông Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ có khả năng vượt báo động 3 gần 1m.

63b7464f6a0de653bf1c.jpg
Thủy điện Đăkđrinh điều tiết nước hồ chứa qua cửa xả về hạ du.

Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi như xã Ngọc Linh, Sơn Tây, Thanh Bồng… tình trạng sạt lở xảy ra khắp nơi, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Trong ngày 31/10, ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn cứu trợ cùng hơn 100 người, gồm Công an, dân quân, cán bộ, thanh niên và người dân xã Ngọc Linh (một trong những nơi bị sạt lở nặng nhất tỉnh Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ vừa qua), nỗ lực tiếp cận khu vực còn bị cô lập do sạt lở.

Đoàn băng rừng, mở đường mòn trên các sườn đồi để tiếp tế lương thực cho hơn 400 hộ dân ở 5 thôn. Hàng trăm người dân cùng cán bộ địa phương dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường.

a41718b230f0bcaee5e1.jpg
Mực nước hồ chứa Thủy điện Đăkđrinh hiện đang ở cao trình 407,77 mét.

Còn tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây cho biết, tranh thủ ngày 31/10 có nắng, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, xã đã huy động tối đa lực lượng làm xuyên đêm để khắc phục sạt lở đường tỉnh lộ 623 thông tuyến tạm thời vào trung tâm xã Sơn Tây, nơi có hơn 6.000 dân.

“Với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến công tác khắc phục sạt lở gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải chỉ đạo tạm dừng khắc phục sạt lở. Nếu mưa lớn vẫn tiếp tục như hiện nay, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra rất cao”, ông Giang cho biết.

Trong khi đó, 2 đơn vị quản lý 2 hồ thủy điện lớn nhất Quảng Ngãi là thủy điện Đăkđrinh và Nước Trong đã có thông báo sẽ tăng điều tiết xả lũ về phía hạ du.

Nguyễn Ngọc
#Nguy cơ sạt lở và lũ quét ở Quảng Ngãi #Ảnh hưởng mưa lớn kéo dài #Công tác cứu trợ và khắc phục thiệt hại #Dự báo mưa và lũ trong thời gian tới #Tác động của lũ đến cộng đồng địa phương #Quản lý hồ thủy điện và xả lũ #Đặc điểm thời tiết và lượng mưa cực đoan #Đẩy mạnh công tác ứng phó thiên tai #Tình hình chia cắt và sơ tán dân #Nỗ lực của chính quyền và tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục