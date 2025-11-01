Tổ 'shipper' trong lũ dữ

TP - Ở những khu vực bị cô lập, người dân Đà Nẵng chủ động giúp nhau qua thời điểm khó khăn. Những chiếc thuyền liên tục ra vào, hàng nghìn phần nhu yếu phẩm được chuyển tận tay.

Những ngày qua, thôn Tây An (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) ngập trong biển nước. 100% hộ dân bị cô lập giữa dòng nước lũ. Nhìn từ đường ĐT 605, cả thôn chỉ còn thấp thoáng vài nóc nhà giữa mênh mông con nước. Khoảng 20 hộ dân đã được lực lượng chức năng sơ tán ra khỏi khu vực ngập lụt, 40 hộ sơ tán từ nhà thấp qua nhà cao, các hộ còn lại vẫn bám trụ giữa dòng nước xiết.

Thời điểm trên, điện thoại của ông Phùng Văn Mai - Trưởng thôn Tây An luôn gắn với cục sạc dự phòng. Trên zalo, người dân trong thôn liên tục gửi các thông tin để nhờ hỗ trợ. Trong cảnh ngập lụt, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, những người dân trong thôn cũng giúp nhau vượt qua lũ dữ.

Tổ xung kích phòng chống bão lũ của thôn có 11 thành viên, đều là thanh niên trai tráng, biết bơi, thành thạo chèo thuyền, lái ca nô. Những chiếc xuồng máy, thuyền nhôm hoạt động hết công suất để vận chuyển thực phẩm tiếp tế từ khu vực đường tỉnh lộ vào đến từng nhà cho bà con. Lái chiếc xuồng ra khu vực đường sắt song song với đường ĐT 605 từ sáng sớm để nhận hàng tiếp tế cho các hộ dân trong thôn, anh Phùng Văn Khoa (Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở) cẩn thận ghi chú các phần hàng hóa để giao đúng địa chỉ.

Anh và các thành viên trong tổ vẫn đùa nhau là “shipper nước lũ”. Chỉ cần thấy chiếc xuồng máy từ xa là những người dân đứng chờ trên đường đổ xuống khu vực rào chắn, gửi gắm hàng hóa cho người thân trong khu vực ngập nước cùng những lời dặn dò cẩn thận. Hàng hóa gửi vào là mì tôm, nước sạch, sạc dự phòng, đèn pin, thực phẩm khô, thực phẩm ăn liền…

Trưởng thôn Tây An trầm ngâm rằng, đợt lụt này lên nhanh khiến nhiều hộ trở tay không kịp, cũng 8 năm rồi mới có đợt lụt lớn như vậy. “Bà con đa phần bị ngập tủ lạnh, bếp. Cúp điện, cúp nước nên cũng không nấu nướng được gì. Những ngày qua, chúng tôi cầm cự nhờ những phần cơm, cháo, bún của các đoàn từ thiện, các CLB tình nguyện, chính quyền địa phương gửi vào. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ nhận hàng ở đường lộ, sau đó vận chuyển đến từng nhà”, ông Mai kể.

Nhóm zalo của Tổ luôn có người thường trực, đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Từ hôm qua đến nay, Tổ cũng đã hỗ trợ 5 trường hợp cấp cứu từ các khu ngập nước đến bệnh viện an toàn. Hộ nào thiếu gì, chỉ cần nhắn vào zalo, Tổ sẽ sắp xếp để hỗ trợ hoặc ra ngoài tìm sự hỗ trợ. “Thời điểm mới ngập, bà con còn có thể xoay xở chèo thúng, thuyền nhôm ra ngoài để nhờ hỗ trợ. Nhưng đến thời điểm này, nước dâng cao, chảy rất xiết nên việc liên lạc, vận chuyển hàng hóa hỗ trợ với bên ngoài đều thông qua Tổ xung kích. Dù chỉ có 11 người nhưng không ai nề hà hay kêu khó. Đa phần anh em đều ngâm nước cả ngày nhưng vẫn hết mình hỗ trợ bà con, đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình làm việc”, ông Mai kể.

Những chuyến xe 0 đồng

Hàng chục chuyến xe trung chuyển 0 đồng hỗ trợ hàng ngàn lượt người dân qua đoạn đường ĐT 605 ngập sâu, giúp người dân tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người thân ở các khu vực bị nước lũ bủa vây.

Nhớ lại sáng 30/10, đường ĐT 605 nối trung tâm TP Đà Nẵng với xã Hòa Tiến ngập kéo dài gần 3km, hàng trăm người dân chới với không biết xoay xở như thế nào để vượt dòng nước xiết. Ở hai đầu đoạn đường ngập, xe máy, xe ô tô đỗ la liệt. Thấy bà con vất vả xoay xở tìm cách tiếp tế thực phẩm cho người thân các thôn bị ngập lụt phía trong, anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi) rủ thêm 2 người bạn lái xe tải giúp người và phương tiện vượt khúc ngập. “Nhà tôi ngay mặt tiền đường này, thấy bà con mắc kẹt ở khúc ngập, lại có xe nên tổ chức hỗ trợ luôn. Chỉ mong bà con sớm tiếp tế được thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ đạc cho các thôn ngập lụt phía trong”, anh Phong nói.

Người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con các khu vực bị ngập sâu, cô lập Ảnh: Giang Thanh

Từ khoảng 9h sáng, chiếc xe tải liên tục qua về giữa dòng nước xiết. Mỗi chuyến xe chở theo 5 – 7 xe máy, chục người dân cùng hàng hóa, đồ đạc. Những chiếc xe máy phải 2 – 3 thanh niên cùng phụ giúp mới có thể nhấc lên thùng xe tải. Hành khách trên những chuyến xe trung chuyển bất đắc dĩ này cũng hỗ trợ nhau giữ xe máy, đồ đạc để tránh rơi rớt trong hành trình vượt nước lũ. Trên thùng xe, những câu chuyện về mưa ngập, về người Đà Nẵng giúp nhau được kể, lan tỏa tình người giữa lúc khó khăn. Chiếc xe liên tục ra vào. Có người hỏi để trả tiền, anh Phong lắc đầu: “Giúp bà con thôi”.

Nhiều người dân đang đứng xung quanh khu vực ngập cũng xúm tay hỗ trợ, giúp dắt xe, bưng bê đồ đạc, giúp người già, phụ nữ lên xuống xe an toàn. Chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe của anh Phong đã ra vào gần vài chục lượt để hỗ trợ bà con.

Đà Nẵng đã tổ chức 3 điểm tiếp nhận và cấp phát lương thực cho người dân, trong đó có một điểm tại khu vực Phong Nam (phường Hòa Xuân) để hỗ trợ cho người dân bị cô lập tại khu vực Tây An. Nhiều ngày nay, các CLB, đội, nhóm tình nguyện liên tục nấu cơm, chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi vào cho bà con bị cô lập và bà con ở các khu vực ngập lụt trên địa bàn xã Hòa Tiến.

Nhận được thông báo về tình hình ngập lụt trên tuyến ĐT 605, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng điều ngay một xe tải 40 chỗ đến hỗ trợ. Có mặt tại điểm ngập, tài xế đi bộ dọc tuyến đường để thông báo xe chở miễn phí.

Hàng chục người dân nhao nhác cầm đồ đạc, di chuyển lên xe qua điểm ngập. Xách theo 3 túi to đựng thực phẩm, chị Nguyễn Thị Thu (phường Hòa Xuân) mang đồ đạc vào tiếp tế cho nhà bố mẹ ở thôn Phong Nam. Chị đã đi bộ được hơn 100m nhưng nước xiết nên không thể đi tiếp, đành trở ra.

“Tôi đã điện người nhà đi thuyền ra đầu đường để lấy hàng, bố tôi chờ từ sáng nhưng tôi thì loay hoay mãi bên này chưa qua được. May quá có xe hỗ trợ qua khúc ngập”, chị thở phào.

Cứ như vậy, hàng chục chuyến xe, xe tải có, xe ô tô có, xe khách có, nhiệt tình giúp người dân qua đoạn đường ngập lụt, tiếp tục hành trình an toàn. Có tài xế đi về vài chục lượt như anh Phong, có tài xế chỉ tiện đường đi chở hàng cũng nhiệt tình hỗ trợ bà con khi được nhờ.