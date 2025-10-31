Không thể nhận ra Hội An sau trận lũ dữ

TPO - Nước lũ trên sông Thu Bồn và sông Hoài đã rút, để lại khung cảnh ngổn ngang giữa lòng phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng. Rác thải, bùn đất phủ kín từng con đường, góc phố. Người dân tất bật thu dọn, mong sớm đưa nhịp sống yên bình trở lại.
Rác ngổn ngang nhiều tuyến phố ở Hội An khi nước lũ rút.
Xe máy của người dân Hội An ngập nước nằm ngổn ngang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Chùa Cầu.
Rác ngập tràn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phố cổ Hội An.
Theo ghi nhận, sau khi nước rút, các tuyến đường quanh phố cổ bị phủ kín bùn đất và rác thải. Đến sáng nay, thời tiết tạnh ráo, hàng trăm người dân cùng lực lượng vệ sinh môi trường tất bật dọn dẹp nhà cửa và các tuyến phố để sớm ổn định sinh hoạt.
Tầng hầm của nhiều nhà hàng, khách sạn vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng máy bơm để hút nước ra ngoài.
Rác thải nằm ngổn ngang, bám đầy trên cửa sắt, lan can và bậc thềm các ngôi nhà ven sông.
Trong sáng 31/10, tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn còn ngập sâu, nhiều hộ dân chưa thể tiến hành dọn dẹp, chờ nước rút hẳn mới bắt đầu khắc phục.