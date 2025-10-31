Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Đà Nẵng:

Không thể nhận ra Hội An sau trận lũ dữ

Hoài Văn - Nguyễn Thành - Duy Quốc

TPO - Nước lũ trên sông Thu Bồn và sông Hoài đã rút, để lại khung cảnh ngổn ngang giữa lòng phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng. Rác thải, bùn đất phủ kín từng con đường, góc phố. Người dân tất bật thu dọn, mong sớm đưa nhịp sống yên bình trở lại.

Hình ảnh phố cổ Hội An khi lũ rút. Video: Nguyễn Thành.
dscf6112.jpg
Sáng ngày 31/10, lũ trên sông Hoài, phố cổ Hội An đã rút, người dân và lực lượng chức năng bắt tay vào việc dọn vệ sinh môi trường. Nước lũ rút, cũng là lúc phố cổ Hội An ngổn ngang trong rác và bùn đất.
81fccb5a28e2a5bcfcf3.jpg
Cầu An Hội bắc qua sông Hoài nhìn từ trên cao.
dscf6131.jpg
Một lượng lớn rác thải mắc kẹt lại tại cầu An Hội công nhân môi trường đang nỗ lực thu gom, khơi thông dòng chảy.
8feb1a51f9e974b72df8.jpg
Nhiều khu vực ở Hội An vẫn còn chìm trong nước lũ.
ec890c2aef9262cc3b83.jpg
Một khu dân cư ở Hội An vẫn ngập nước, giao thông vẫn chia cắt.
dscf6091.jpg
dscf6157.jpg
dscf6096.jpg
Rác ngổn ngang nhiều tuyến phố ở Hội An khi nước lũ rút.
dscf6257.jpg
Những khu vực cao hơn nước rút người dân tranh thủ dọn dẹp.
173b308cb7343a6a6325.jpg
Khu vực Chùa Cầu rác ứ đọng rất nhiều.
a7725151a8e925b77cf8.jpg
Một người dân tìm kiếm đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi trong ngổn ngang rác tại Chùa Cầu.
dscf6147.jpg
dscf6162.jpg
Xe máy của người dân Hội An ngập nước nằm ngổn ngang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Chùa Cầu.
dscf6169.jpg
dscf6241.jpg
dscf6157.jpg
Rác ngập tràn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phố cổ Hội An.
Bà Hồ Thị Vân (trú phường Hội An) chia sẻ: “Mỗi mùa mưa lũ, chúng tôi lại dọn dẹp như thế này. Bùn dày đến mắt cá chân, lau mãi cũng không sạch. Nước rút là phải dọn ngay để còn mở cửa buôn bán trở lại. Tôi dọn gần 4 tiếng rồi mà vẫn chưa xong”.

Bà Hồ Thị Vân (trú phường Hội An) chia sẻ: "Mỗi mùa mưa lũ, chúng tôi lại dọn dẹp như thế này. Bùn dày đến mắt cá chân, lau mãi cũng không sạch. Nước rút là phải dọn ngay để còn mở cửa buôn bán trở lại. Tôi dọn gần 4 tiếng rồi mà vẫn chưa xong".

Tiệm đồng hồ của ông Hồ Văn Hòa cũng bị ngập sâu nhiều ngày trong nước lũ. Ông Hòa cho biết: “Tôi sống ở Hội An mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy trận mưa lũ nào lớn như lần này. Nhà tôi ở khu vực khá cao mà nước vẫn ngập đến nửa nhà. Dù đã chủ động kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị hư hỏng. Nước rút từ tối qua, nhưng do mất điện nên chưa thể dọn dẹp. Sáng nay cả nhà tranh thủ dọn, chắc phải mất 2-3 ngày mới sạch hết bùn đất”.

Tiệm đồng hồ của ông Hồ Văn Hòa cũng bị ngập sâu nhiều ngày trong nước lũ. Ông Hòa cho biết: "Tôi sống ở Hội An mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy trận mưa lũ nào lớn như lần này. Nhà tôi ở khu vực khá cao mà nước vẫn ngập đến nửa nhà. Dù đã chủ động kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị hư hỏng. Nước rút từ tối qua, nhưng do mất điện nên chưa thể dọn dẹp. Sáng nay cả nhà tranh thủ dọn, chắc phải mất 2-3 ngày mới sạch hết bùn đất".

Theo ghi nhận, sau khi nước rút, các tuyến đường quanh phố cổ bị phủ kín bùn đất và rác thải. Đến sáng nay, thời tiết tạnh ráo, hàng trăm người dân cùng lực lượng vệ sinh môi trường tất bật dọn dẹp nhà cửa và các tuyến phố để sớm ổn định sinh hoạt.
Tầng hầm của nhiều nhà hàng, khách sạn vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng máy bơm để hút nước ra ngoài.
Rác thải nằm ngổn ngang, bám đầy trên cửa sắt, lan can và bậc thềm các ngôi nhà ven sông.
Trong sáng 31/10, tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn còn ngập sâu, nhiều hộ dân chưa thể tiến hành dọn dẹp, chờ nước rút hẳn mới bắt đầu khắc phục.
dscf6264.jpg
Sau lũ sẽ mất nhiều ngày nữa cuộc sống người dân phố cổ mới ổn định trở lại.
Hoài Văn - Nguyễn Thành - Duy Quốc
