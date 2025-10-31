Không thể nhận ra Hội An sau trận lũ dữ

Tiệm đồng hồ của ông Hồ Văn Hòa cũng bị ngập sâu nhiều ngày trong nước lũ. Ông Hòa cho biết: “Tôi sống ở Hội An mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy trận mưa lũ nào lớn như lần này. Nhà tôi ở khu vực khá cao mà nước vẫn ngập đến nửa nhà. Dù đã chủ động kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị hư hỏng. Nước rút từ tối qua, nhưng do mất điện nên chưa thể dọn dẹp. Sáng nay cả nhà tranh thủ dọn, chắc phải mất 2-3 ngày mới sạch hết bùn đất”.