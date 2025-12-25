Khởi công cụm công trình tại sân bay Cà Mau

TPO - Ngày 25/12, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công các công trình quản lý bay tại Cảng hàng không Cà Mau. Đây là một phần của dự án mở rộng sân bay Cà Mau.

Theo đó, hai gói thầu chính được khởi công gồm: Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Đài Kiểm soát không lưu và các hạng mục phụ trợ và gói thầu xây lắp công trình Đài DVOR/DME Cà Mau (đài dẫn đường sóng vô tuyến).

Tổng mức đầu tư dự án là gần 260 tỷ đồng, trong đó đài Kiểm soát không lưu và các hạng mục phụ trợ có tổng vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng; còn công trình đài DVOR/DME tổng vốn đầu tư 77 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Tại lễ khởi công các nhà thầu cam kết tập trung nhân lực, thiết bị máy móc và triển khai ngay các hạng mục thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đưa vào vận hành Cảng hàng không Cà Mau theo kế hoạch.

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, đây là công trình giữ vai trò then chốt trong hệ thống đảm bảo an toàn bay, đảm bảo khai thác phù hợp với Dự án mở rộng, nâng cấp Sân bay Cà Mau.

“Việc khởi công hai côn trình thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong việc đưa Cảng hàng không Cà Mau phát triển lên tầm cao mới”, ông Nguyện nói.

Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, ông Nguyện đề nghị, chủ đầu tư, nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn hàng không và bảo vệ môi trường. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.