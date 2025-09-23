Đóng cửa sân bay Cà Mau từ ngày 30/10

TPO - Bộ Xây dựng vừa quyết định tạm thời đóng cửa Cảng hàng không Cà Mau trong giai đoạn 30/10/2025 - 31/10/2026, để nâng cấp các hạng mục, hướng tới mục tiêu đạt công suất 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không (CHK) Cà Mau có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đưa sân bay Cà Mau có khả năng khai thác các loại máy bay thân hẹp như Airbus 320, Airbus 321 và tương đương, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh - quốc phòng cho tỉnh Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các hạng mục quan trọng sẽ được triển khai bao gồm xây dựng mới đường cất - hạ cánh; đường lăn nối đường cất hạ cánh với sân đỗ máy bay; xây dựng sân đỗ máy bay phía Nam; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu; cùng nhiều công trình phụ trợ đồng bộ như hệ thống giao thông kết nối sân đỗ với nhà ga hành khách.

Cảng hàng không Cà Mau hiện tại. Ảnh: ACV.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, CHK Cà Mau sẽ đạt cấp sân bay 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và là sân bay quân sự cấp II. Công suất dự kiến khoảng 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Các máy bay Code C như A320/A321 và tương đương sẽ được khai thác thường xuyên.

Tầm nhìn đến năm 2050, CHK Cà Mau đặt mục tiêu đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, trở thành một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của khu vực Nam Bộ.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, hiện có đường băng dài 1.500m, rộng 30m, chỉ đủ khai thác các loại máy bay nhỏ như ATR72 (90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện tại công suất 200.000 khách mỗi năm.

Hiện sân bay chỉ khai thác đường bay Cà Mau - TP HCM bằng ATR72 - máy bay chở khách khu vực đường ngắn hai động cơ tua-bin cánh quạt - với tần suất một chuyến mỗi ngày. Đường bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer E190 - máy bay phản lực thân hẹp, hai động cơ - do Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023 nhưng đã tạm dừng sau thời gian ngắn.