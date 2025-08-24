Đóng cửa sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới tránh bão đổ bộ

TPO - Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản trước ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm đóng cửa sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới trong ngày 25/8.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa sẽ đóng cửa từ 4h-16h, sân bay Đồng Hới - Quảng Trị đóng cửa từ 10h-21h.

Trước diễn biến nguy hiểm và phức tạp của bão số 5, Cục HKVN đã phát văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão. Theo đó, ngoài 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 là Thọ Xuân, Vinh - Nghệ An, Đồng Hới và Phú Bài - TP. Huế; thì các sân bay như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku cần chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Trong ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân sẽ đóng cửa từ 4h-16h, sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 10h-21h để tránh bão số 5. Ảnh minh họa: ACV.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảman toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

"Bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn. Lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão", văn bản khẩn của Cục HKVN nêu rõ.

Các hãng hàng không và cảng hàng không khuyến nghị, hành khách có lịch bay thời gian này cần theo dõi sát thông tin từ hãng hàng không về lịch trình bay, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự trong khu vực nhà ga.

Hành khách có lịch bay thời gian này cần theo dõi sát thông tin từ hãng hàng không về lịch trình bay. Ảnh minh họa.

Liên quan đến bão số 5, Vietnam Airlines cho hay, trong hôm nay (24/8), các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TPHCM và Huế đã bị hủy. Đến ngày 25/8, các chuyến bay đến hoặc đi từ sân bay Phú Bài sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Tại Quảng Trị, các chuyến bayVN1404 và VN1405 giữa TPHCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới của Vietnam Airlines trong ngày 25/8 sẽ bị hủy.

Tương tự, các chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 trong ngày 25/8 giữa Thanh Hóa và TPHCM sẽ không thể khai thác.

Do ảnh hưởng của bão số 5, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của Hãng hàng không Vietjet cũng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, do hai sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày 25/8.